Precipita dal cantiere della ricostruzione, grave operaio 29enne - Tuttoggi.info

Grave incidente sul lavoro in un cantiere dell'area industriale di Norcia, operaio di 29 anni ricoverato in prognosi riservata

Un operaio 29enne di un cantiere della ricostruzione post sisma è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Perugia dopo essere precipitato da un cantiere. L’incidente sul lavoro è avvenuto martedì a Norcia, nell’area industriale.

L’uomo stava lavorando nel cantiere di un edificio commerciale quando, per cause in corso di accertamento da parte del personale dell’ispettorato al lavoro dell’Usl Umbria 2, è precipitato da un ponteggio, dall’altezza di circa 3 metri. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.