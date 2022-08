Preci, turista 19enne trovato morto | Si indaga sulle cause

Si indaga sulle cause. La famiglia di olandesi amava al Valnerina

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nei boschi di Preci. Si tratta di un turista che era in vacanza con i familiari, Olandesi, ospitati in una struttura ricettiva della zona.

Si era allontanato per una passeggiata

Il giovane si era allontanato per fare una passeggiata. A ritrovarlo un passante, che lo ha visto riverso sul ciglio della strada. Sul posto intervenuti i carabinieri, con il coordinamento del Capitano Simone Alfano, e il 118 che ne ha constatato il decesso per cause naturali.