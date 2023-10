"Praticare collaborazioni per concretizzare la patrimonializzazione culturale": una tavola rotonda a Narni - Tuttoggi.info

Parteciperanno alla tavola rotonda il Prof. Daniele Parbuono dell’Università degli studi di Perugia, la Prof.ssa Paola Pogliani dell’Università della Tuscia e il Prof. Fabrizio Toppetti della Sapienza di Roma.

Venerdì 13 ottobre alle ore 16.30, presso la sala Bravi del Complesso monumentale del Beata Lucia di Narni, si svolgerà la tavola rotonda nell’ambito del Museo Talk – La Valle incantata – con il tema “Istituzioni e centri di ricerca: praticare collaborazioni per concretizzare la patrimonializzazione culturale”.

L’iniziativa è finalizzata a evidenziare il percorso che l’Azienda sta portando avanti per la costruzione di un sistema di valorizzazione dei beni culturali. In questi anni, infatti, sono state avviate collaborazioni con diverse istituzioni scientifiche per coinvolgere i migliori studiosi e professionisti nei progetti di restauro e recupero dell’edificio e dei beni artistici. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha assicurato la tutela e coordinato con rigore le operazioni di conservazione e valorizzazione.

