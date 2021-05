Possibili frammenti del razzo spaziale cinese in Umbria, l’allerta dalle 20:30 di sabato alle 8:30 di domenica

L'Umbria tra le 9 regioni italiane dove è possibile l'impatto | La protezione civile: restate a casa

C’è anche l’Umbria tra le 9 regioni italiane del Centro-sud dove secondo gli esperti potrebbero cadere frammenti del razzo spaziale cinese “Lunga marcia 5B” il cui rientro in atmosfera fuori controllo è previsto nella notte tra sabato e domenica.

Nel tavolo tecnico composto da esperti dell’Agenzia spaziale italiana, Aeronautica militare e protezione civile – l’Umbria sarebbe la regione con la più alta probabilità di impatto di detriti del razzo cinese. Insieme a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e, più marginalmente, Sicilia e Sardegna. Previsioni di rientro che saranno soggette a continui aggiornamenti, sulla base dell’impatto del razzo con l’atmosfera.

La protezione civile: state a casa

La protezione civile consiglia di stare a casa e di restare “lontani da finestre e porte vetrate”. E’ infatti ritenuto poco probabile che le dimensioni dei frammenti che resteranno saranno tali da poter determinare il crollo di un edificio.

Il rientro del razzo sulla Terra: le previsioni

Il rientro sulla Terra del razzo spaziale cinese è previsto per le 2:24 di domenica 9 maggio (ora italiana), ma con una finestra temporale di 12 ore (6 prima e dopo tale orario). Insomma, l’allerta si avrà dalle 20:30 di sabato alle 8:30 di domenica. In Italia dalle 22 scatta il coprifuoco per il Covid.