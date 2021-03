Positivo al Covid, trovato in giro: denunciato dai carabinieri

Il giovane fermato dai militari di Castel del Piano in un esercizio pubblico vicino alla sua abitazione | Una settimana fa era risultato contagiato

Positivo al Covid, viola la quarantena: denunciato dai carabinieri. Il 21enne cittadino rumeno, residente a Perugia e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Castel del Piano per un controllo, in un esercizio pubblico vicino alla sua abitazione. Nei confronti del giovane risultava un provvedimento di quarantena perché il 18 marzo era risultato positivo al Covid.

I carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato d’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di malattia infettiva. Il procedimento è stato inviato all’autorità giudiziaria.