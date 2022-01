Positiva al Covid in giro per Bevagna: denunciata dalla polizia locale

La donna è stata fermata nell’ambito dei consueti controlli per verificare il rispetto delle norme contro la diffusione del contagio. Agenti in campo anche per prevenire i furti

Nonostante fosse positiva al Covid-19 era uscita di casa per recarsi a fare una passeggiata in centro storico. A porre fine al suo girovagare, gli agenti di una pattuglia della polizia locale, impegnati nei consueti controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme vigenti tese a prevenire e contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19.

Donna identificata e positiva

È successo nei giorni scorsi a Bevagna, dove gli operatori della polizia locale guidati dal comandante Ermelindo Bartoli hanno notato una donna a spasso per le vie del centro. Al momento dell’identificazione è emerso che la stessa era soggetta alla misura sanitaria dell’isolamento domiciliare, in quanto risultata positiva al Covid-19.

Denunciata per violazione leggi su contenimento quarantena

La signora pertanto non doveva trovarsi fuori della propria abitazione, almeno non prima di aver effettuato un tampone con esito negativo. A suo carico è quindi scattato il deferimento all’Autorità giudiziaria per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia (articolo 260 del Testo unico sulle leggi sanitarie).

Controlli sul territorio

Nel frattempo proseguono i controlli del personale della polizia locale di Bevagna, in coordinamento con la Questura di Perugia, per la verifica del green pass nei locali pubblici e il rispetto della normativa anti-Covid. Intensi anche i servizi coordinati, tra carabinieri e polizia locale, per il controllo del territorio finalizzato a contrastare e prevenire i furti negli appartamenti che si stanno verificando nel territorio comunale.–