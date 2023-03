Positiva all’alcol test guida senza patente e assicurazione: denunciata 51enne ternana

La 51enne viaggiava priva di copertura assicurativa obbligatoria e di patente: le era stata revocata a settembre dello scorso anno dalla Prefettura di Terni. Era risultata positiva, inoltre, all’esame alcolemico.

La Squadra Volante, pertanto, ha proceduto al fermo amministrativo del veicolo e, successivamente, al sequestro amministrativo ai fini della confisca. La conducente è stata sanzionata per le violazioni al Codice della Strada contestate e denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.