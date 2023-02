Nuova vita per i portoni di Palazzo Deli e della Nunziatella

Il sindaco Zuccarini: "Siamo intervenuti dopo anni di degrado"

Il Comune di Foligno ha provveduto al restauro del portone di Palazzo Deli e dei due portoni dell’oratorio della Nunziatella, attraverso l’affidamento ad una società esterna.

Il portone di Palazzo Deli

Il portone di Palazzo Deli, datato agli inizi del ‘500, in legno di noce finemente intagliato, presenta lo stemma della famiglia Nuti e quello dei Varini. E’ costituito da due ante ed è ottenuto dall’accoppiamento di due strutture intelaiate. L’intervento di restauro ha interessato, tra l’altro, la rimozione meccanica di depositi incoerenti (polveri e particellato atmosferico), il rilevamento dello stato di conservazione dell’intero manufatto, il trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l’eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni (XiRein), la rimozione meccanica di stuccature anche debordanti, eseguite durante precedenti interventi di restauro non più idonee a causa dello stato di conservazione e dei materiali costitutivi, la rigenerazione della vernice originale opacizzata.