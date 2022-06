Portieri, il Grifo prepara il dopo Chichizola | Il mercato

Il sondaggio per Nobile

Più suggestiva, anche in chiave futura, l’idea di provare a portare a Perugia Tommaso Nobile, estremo difensore della Virtus Francavilla che nell’ultima stagione è stato nominato da Wyscout miglior portiere della Lega Pro. Nel campionato che si è appena concluso Nobile ha subito solo 38 gol in 35 partite. Un record che, nonostante le poche apparizioni in B (3 nella stagione 2017-18 con la maglia della Pro Vercelli) ha fatto accendere su di lui i riflettori di Venezia, Frosinone e appunto Perugia. Nobile ha 25 anni, un investimento anche per il futuro (comunque si risolva la trattativa con Chichizola) qualora riuscisse a confermare tra i cadetti quanto di buono fatto in Lega Pro.

Difesa, idea Casasola

Sull’asse Perugia – Cremona, poi, c’è da segnalare l’interessamento dei Grifoni per il difensore argentino Fabio Casasola. Portato in Italia dalla Roma, ha accumulato diverse prestazioni in B con le maglie di Como, Trapani, Salernitana, Cosenza, Frosinone e Cremonese. Nato come difensore centrale, è stato utilizzato nelle ultime stagioni a destra, come difensore o a centrocampo. Una zona del campo in cui il Perugia potrebbe operare dei cambi, tra il difficile rinnovo del prestito di Ferrarini dalla Fiorentina e le sirene per Filippo Sgarbi.