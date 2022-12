Porta Ascolana, via alla gara per la ricostruzione - Tuttoggi

Avviata la procedura negoziata per i lavori di restauro post sisma di Porta Ascolana a Norcia, offerte entro il 12 gennaio

Via alla gara per i lavori di restauro e miglioramento sismico di Porta Ascolana a Norcia. E’ stata infatti avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori da parte della centrale di committenza per conto del Comune di Norcia.

L’intervento di ricostruzione ha un valore di circa 615mila euro. L’azienda che si occuperà dei lavori deve prevedere la presenza anche di un restauratore, viste le caratteristiche di Porta Ascolana, bene vincolato.