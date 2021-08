Pordenone – Perugia LA DIRETTA

Il Perugia grazie alla rete di Murano, che scatta sul filo del fuorigioco e insacca il pallone servito da Santoro di testa

Inizia con una vittoria allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, in casa del Pordenone, il campionato di Serie B 2021/22 del Perugia di mister Alvini. Decisiva la rete di Murano nel finale del primo tempo.

Il Perugia, ancora un cantiere in costruzione, si presenta ai nastri di partenza con diverse assenze, tra squalifiche e infortuni.

Tabellino

Pordenone – Perugia 0-1

46′ pt Murano (Pe)

Pordenone: Perisan, Valietti, Camporese, Barison, Chrzanowski (22′ st Falasco), Zammarini (15′ st Ciciretti), Misuraca (22′ st Petriccione), Magnino, Cambiaghi, Folorunsho, Tsadjout. All, Paci. A disp.: Bindi, Biondi, Stefani, Fasolino, Mensah, Pasa, Kupisz, Bassoli, Butic.

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco, Lisi, Burrai (30′ st Sounas), Falzerano (30′ st Righetti), Kouan, Santoro (18′ st Gyabuaa), Carretta (35′ st Ferrarini), Murano (35′ st Bianchimano). All. Alvini. A disp.: Fulignati, Moro, Angori, Manneh.

Arbitro Luca Massimi di Termoli, al Var Marco Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Dell’Orco, Rosi, Santoro, Misuraca, Falzerano, Bianchimano.

Espulsi: Kouan.

La diretta

5′ st FINISCE QUI, IL PERUGIA BATTE IL PORDENONE GRAZIE ALLA RETE DI MURANO 1-0.

49′ st Ammonito anche Bianchimano.

49′ st Ciciretti ci prova dalla distanza, Chichizola blocca senza difficoltà.

46′ st Lisi, dopo un contropiede, stremato, esce dal campo. Poi rientra.

45′ st Saranno 5 i minuti di recupero.

45′ st Dell’Orco di petto mette la palla in angolo. I giocatori del Pordenone chiedono un fallo di mano che non c’è.

41′ st Righetti cade in area del Pordenone, non c’è fallo.

41′ st Secondo giallo e cartellino rosso per Kouan. Il Perugia dovrà giocare con un uomo in meno gli ultimi minuti. Troppo irruento il centrocampista del Perugia nel tentativo di rubare palla.

38′ st Bianchimano difende un buon pallone e serve Lisi, che chiama Perisan alla parata.

37′ st Bianchimano, appena entrato, spreca da ottima posizione il servizio di Lisi dopo una ripartenza.

36′ st Ammonito anche Kouan.

35′ st Alvini cambia Murano con Bianchimano in attacco. Esordio anche di Ferrarini, appena arrivato dalla Fiorentina.

32′ st Occasione Perugia. Righetti ruba palla a Ciciretti e crossa al centro, sul secondo palo l’accorrente Lisi colpisce di testa, la palla termina fuori di pochissimo.

30′ st Alvini mette dentro Sounas per Burrai e Righetti per Falzerano. L’allenatore del Perugia sposta Lisi sull’altra fascia.

27′ st Fallo dal limite, ammonito Falzerano. Sul calcio di punizione di Folorunsho la palla tocca il palo della porta di Chichizola.

23′ st Buona occasione per Carretta, che perde l’attimo e poi cade in area. L’arbitro lo ammonisce per simulazione.

22′ st Carretta ruba palla e calcia da posizione defilata, Perisan blocca.

18′ st Alvini cambia Santoro con Gyabuaa.

16′ st Murano, tutto solo, colpisce al volo il pallone crossato da Falzerano, ma non inquadra lo specchio della porta.

15′ st Paci mette dentro l’esperto Ciciretti.

14′ st Dell’Orco con la coscia salva sulla linea dopo il colpo di testa di Tsadjou. Grande rischio per il Perugia.

9′ st Primo ammonito per il Pordenone, Misuraca.

8′ st Ammonito anche Santoro. Punizione per il Pordenone, ma lo spiovente in area non crea problemi a Chichizola.

1′ st Iniziato il secondo tempo, palla al Pordenone.

46′ pt GOL PERUGIA, MURANO! Sugli sviluppi del calcio di punizione calciato da Burrai e respinto dalla difesa dei padroni di casa, Santoro serve di testa Murano, che si libera sul filo del fuorigioco e insacca toccando il pallone con la pianta del piede. Il Var conferma la posizione regolare dell’attaccante del Perugia.

46′ pt Bella giocata di Santoro, che guadagna una punizione dal limite.

45′ pt Destro a giro di Kouan, dopo una bella azione personale, la palla esce sul fondo.

43′ pt Punizione velenosa di Burrai, che si abbassa improvvisamente e tocca la parte alta della traversa.

39′ pt Pordenone ancora pericoloso con il cross di Chranowski, Misuraca di testa non inquadra la porta.

29′ pt Valiatti crossa in area per Tsadjout, che non impatta il pallone.

27′ pt Zammarini calcia malamente da buona posizione.

26′ pt Altro giallo, questa volta per Rosi che alza il braccio su Zammarini.

22′ pt Carretta ha un buono spunto, ma non riesce a servire Murano.

19′ pt Ammonito Dell’Orco per una dura entrata su Folorunsho nel tentativo di rubare palla.

15′ pt Punizione per il Perugia da posizione interessante, ma la difesa del Pordenone libera il pallone calciato da Burrai.

5′ pt Il Pordenone si fa vedere dalle parti di Chichizola con Folorunsho che prova a servire Cambiaghi, ma l’estremo difensore perugino fa buona guardia.

3′ pt Il primo tiro è di Burrai, che servito da Falzerano, da fuori area, calcia alto.

1′ pt Iniziato il campionato di Serie B del Perugia.