Porano, il programma della Festa dei boschi - Tuttoggi.info

Ecco il programma della Festa dei boschi di Porano. Tutte le iniziative per bambini e adulti. Visite alle pitture etrusche

Sarà il Comune di Porano ad ospitare il primo dei dieci appuntamenti dell’ottava edizione della Festa dei Boschi organizzata dalla Regione Umbria con il patrocinio dei Comuni di Assisi, Porano, Perugia, Bastia Umbra, Spoleto, Spello, Gubbio, Marsciano, Amelia e Foligno e in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Nati per Leggere e il Fondo Ambiente Italiano. La tappa di Porano si terrà il 7 maggio.

Feste dei boschi

Si comincia la mattina al Parco di Villa Paolina con “Gli alberi raccontano…”, incontro rivolto ai bambini 0-6 anni a cura dei volontari di “Nati per Leggere Umbria” e della biblioteca comunale di Porano, con la partecipazione del bibliobus.

Visita alle pitture etrusche

Nel pomeriggio alle 15,00 il ritrovo nell’area sosta in località Sette Camini da dove prenderà il via una visita guidata delle Tombe Golini a cura dell’associazione Acqua, gestore dell’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi del Comune di Porano. Seguirà la presentazione del video e della app con visita immersiva delle pitture etrusche in collaborazione col museo archeologico nazionale di Orvieto e con la soprintendenza archeologica alle belle arti dell’Umbria.

Dalle 17,00 alla sede comunale dell’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi sarà proposta una visita virtuale della Tomba Hescanas e una visita guidata del centro storico di Porano. La giornata si concluderà con una degustazione guidata di diversi tipi di miele.