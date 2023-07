Ponte San Giovanni, interventi per 1,8 milioni su 6 aree verdi: il dettaglio - Tuttoggi.info

Grazie ai due progetti Pinqua per Ponte San Giovanni "più di 35milioni di euro si concentrano in un’area di circa 18mila abitanti”

Si è svolta nella serata del 21 luglio al cva di Ponte San Giovanni l’assemblea pubblica in cui il sindaco Andrea Romizi e gli assessori Margherita Scoccia (urbanistica) e Otello Numerini (ambiente e lavori pubblici) hanno presentato interventi da 1,8 milioni per le aree verdi del quartiere (6 in tutto). Sono quelli previsti da uno dei due progetti del Comune di Perugia finanziati nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. A illustrare gli interventi anche il dirigente dell’Unità operativa Ambiente ed energia, Vincenzo Tintori, tecnici comunali tra cui Michele Monsignori e progettisti esterni (architetti Anna Giovi, Andrea Pochini, Andrea Matcovich e Francesca Giugliarelli). Presenti i consiglieri comunali Paolo Befani, Lorenzo Mattioni, Elena Ranfa e Maria Cristina Morbello.

Nel corso dell’incontro con numerosi cittadini ed esponenti delle associazioni del territorio, è stato annunciato che sono pressoché ultimate le aggiudicazioni dei lavori. I cantieri inizieranno a ottobre, insieme – ha precisato Numerini – all’intervento per il cva, che riguarderà l’impiantistica, il sistema di riscaldamento e condizionamento, la copertura e l’introduzione del fotovoltaico.

I progetti Pinqua per Ponte San Giovanni

L’assessore Scoccia ha ripercorso i due progetti Pinqua per Ponte San Giovanni. “Il primo (cd. Pinqua PS5G) – ha ricordato – è incentrato sul recupero del complesso ex Palazzetti, per sanare la ferita rappresentata dai grandi immobili incompiuti e dare vita a un quartiere modello, sostenibile, smart, salubre e sinonimo di elevata qualità abitativa. Il focus del secondo progetto è invece l’area centrale della frazione con un insieme di interventi sinergici di edilizia scolastica, sociale e per la sicurezza, con recupero del patrimonio edilizio esistente, in un percorso di sostenibilità energetica, mobilità dolce e miglioramento della accessibilità, inclusa quella della stazione ferroviaria”. Considerando anche investimenti di carattere privato, “più di 35milioni di euro si concentrano in un’area di circa 18mila abitanti”. Scoccia ha sottolineato che “le progettualità risentono del percorso partecipativo che si è svolto per quattro mesi al Centro civico, vero valore aggiunto di tutta l’operazione”.

“La riqualificazione del verde non poteva non rivestire un ruolo centrale in questo complesso di interventi tesi a incrementare la qualità della vita dei cittadini”, ha detto l’assessore Numerini. “Su parchi e aree verdi – ha proseguito – sono stati investiti circa 1,8 mln destinati a creare percorsi pedonali o a riqualificare quelli esistenti, a potenziare le aree ludico-ricreative, sia per bambini sia per adulti, come ad esempio all’interno di Ponteland, a rinnovare e potenziare gli arredi (come panchine, cestini, tavoli) e la pubblica illuminazione. Nel parco di recente intitolato a Giuseppe Pascoletti si prevedono anche migliorie per il Teatro degli Etruschi, tra l’altro con un ampliamento del palcoscenico, per renderlo più funzionale per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli. L’obiettivo non è solo realizzare interventi apprezzabili dal punto di vista estetico o architettonico, ma riuscire ad accrescere realmente il benessere della collettività”.

Il dirigente Tintori ha spiegato che i progetti per il verde sono coordinati tra loro e anche con gli altri interventi Pinqua, ad esempio con quello per la rete della mobilità dolce.

Per il sindaco Andrea Romizi, “ci troviamo di fronte a una sfida epocale. A Ponte San Giovanni viene data una grande opportunità, collegata a una progettualità più ampia, che riguarda tutti i centri lungo l’asta del Tevere, il fiume su cui, dopo averlo abbandonato, Perugia torna a scommettere. Ora possiamo riappropriarcene in virtù di risorse senza precedenti, intercettate grazie al lavoro dei nostri uffici e a proposte robuste e credibili. Tra qualche anno, la veste e la sostanza di tutta l’area lungo il Tevere sarà cambiata. Ma affinché i risultati siano effettivi i cittadini devono partecipare da protagonisti sia fornendo sollecitazioni sia riscoprendo un sentimento di riscatto e di appartenenza nei confronti di questo territorio”.

Gli interventi sulle aree verdi

Di seguito il dettaglio degli interventi previsti sulle aree verdi di Ponte San Giovanni.

Parco Giuseppe Pascoletti – L’intervento interessa una superficie di circa 30mila mq. Si prevedono la riqualificazione degli ingressi creando una piastra di ingresso collegata con il nuovo asse pedonale; la ripavimentazione dei percorsi interni in conglomerato drenante e due nuovi percorsi; la manutenzione delle panchine e nuovi arredi (cestini per la raccolta differenziata e fontanella). Sarà inoltre creata ex novo un’area ludica con strutture per la fascia di età 0-14 anni; intorno saranno posizionate collinette a prato sempre con funzione ludica. L’area sarà dotata di pavimentazione anti trauma. Prevista un’area soft fitness con incremento delle alberature perimetrali e attrezzature pensate anche per la fascia della terza età. Le aree ristoro saranno ampliate. Il Teatro degli Etruschi sarà dotato di un palcoscenico più ampio e pavimentato, con aree di pertinenza e rampe di accesso. Il sistema di illuminazione sarà implementato dove necessario; previsti nuovi punti di presa elettrici funzionali alle manifestazioni che si tengono annualmente.

Area giochi Ponteland – L’intervento interessa una superficie di circa 16mila mq.Gli ingressi saranno riqualificati realizzando un portale in acciaio corten ai due ingressi del parco (da via Cestellini e via Grieco). I percorsi pedonali saranno ripavimentati in conglomerato drenante integrandoli con nuovi percorsi dalle stesse finiture. Per la pavimentazione del percorso ciclopedonale esistente sarà utilizzato asfalto resinato. Previsti anche una teleferica in acciaio zincato, un’area skate, un’area attrezzata per il soft fitness, un percorso calistenico, un nuovo campo da basket dimensioni di 22 per 13 metri e una tribuna a lato di quello esistente, un’area di sosta con arredi, il rifacimento dell’area per cani e due nuove aree per attività ludiche con strutture per la fascia di età 2-5 anni (zona recintata) e 6–12+ anni. Anche qui sarà implementato il sistema di illuminazione.

Area verde adiacente a piazza Bellini – L’intervento interessa circa 1.800 mq. Il pallaio sarà demolito per fare spazio a una nuova area giochi. Saranno ridefiniti i marciapiedi e sarà rifatta la pavimentazione. Previsto anche un nuovo percorso interno e due nuove aree giochi costituite da una palestra ottagonale, un castello con tre scivoli e due giochi a molla. Nuova pavimentazione per l’area di parcheggio e lungo il percorso che dà accesso alla scuola primaria di via Giacanelli. Anche in questo caso, si prevedono interventi manutentivi sul verde e nuovi arredi.

Area verde tra via della Scuola e via Luciano Venanti, area verde tra via Tersilio Paris e via Luciano Venanti, area verde tra via Adriatica–via Giacomo Brodolini – L’intervento su circa 9mila mq consisterà in interventi sulla vegetazione e nel rinnovo degli arredi. In via Volumnia, previsti la riqualificazione del marciapiede (circa mq 230) e il rifacimento della pavimentazione con caratteristiche simili a quella limitrofa (cordoli in pietra, pianelle di laterizio e mattoni di cls autobloccanti).