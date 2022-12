Ponte Felcino, operativo il polo logistico integrato di Gesenu: come funziona

L’ampio parcheggio di oltre 14.000 mq ospiterà l’intera flotta dei veicoli destinata alla raccolta dei rifiuti, 123 veicoli con 130 addetti, che precedentemente era alloggiata all’interno del Polo Impiantistico di Ponte Rio con il vantaggio di decongestionare l’impianto e di liberare spazi che ora potranno essere resi disponibili per realizzare strutture per ulteriori trattamenti sui rifiuti. Nello specifico, il progetto presentato da Gesenu nell’ambito del PNRR per realizzare un impianto per il trattamento dei pannolini e pannoloni è stato ritenuto ammissibile al finanziamento e sorgerà appunto all’interno del Polo Impiantistico di Ponte Rio.

Il nuovo polo logistico consente non solo di parcheggiare i veicoli in maniera ordinata, ogni mezzo ha infatti uno stallo di sosta dedicato, migliorando la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale, ma anche di efficientare il lavoro manutentivo sui mezzi attraverso la realizzazione della nuova officina.

Inoltre è già stato attrezzato e predisposto per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che entreranno a far parte della flotta aziendale in un prossimo futuro.

All’interno del parcheggio i giornalisti e i partecipanti alla giornata hanno potuto ammirare i veicoli Gesenu graficizzati con le opere realizzate nell’ambito del progetto “Raccolta d’Autore” che, a partire dal 2018, esprime la volontà della società di prendersi cura della città regalando al contempo “arte su ruote”. Promuovendo un concorso di progetti artistici appositamente creati peri mezzi operativi da parte di artisti ed illustratori di fama nazionale, Gesenu ha realizzato in questi anni vere e proprie opere d’arti mobili, dal forte impatto visivo e che decorano la città mentre espletano il loro principale servizio di mantenerla pulita. Un progetto che sta molto a cuore all’azienda e che proseguirà nel futuro.

Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza di Andrea Romizi sindaco del Comune di Perugia, Otello Numerini assessore Ambiente Comune di Perugia, Cristina Bertinelli assessora al Bilancio del Comune di Perugia, Wladimiro De Nunzio e Luciano Piacenti, rispettivamente presidente e consigliere Delegato Gesenu, Massimo Pera direttore Operativo Gesenu e i vertici Auri è stato l’occasione per raccontare alla stampa il progetto del polo che rientra in un più ampio piano di sviluppo dell’azienda, localizzato presso la zona industriale di Ponte Felcino.