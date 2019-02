Ponte Antimo, la soluzione anti traffico sarà un ponticello sul fosso Renaro

Non più una rotatoria, come più volte annunciato dall’amministrazione comunale, ma una passerella su misura lungo via Fiume Albenga.

E’ questo, in poche parole, la soluzione a sorpesa adottata dal Comune di Foligno per cercare di risolvere una volta per tutte l’annosa problematica del caos viabilità nella zona di Ponte Antimo.

Lo studio di fattibilità infatti, è già stato approvato dalla giunta ed è pubblicato nero su bianco all’albo pretorio, con uno stanziamento di 415mila euro di cui 380mila saranno coperti entro il 2019 con il resto a disposizione dallo scorso bilancio.

Se si tratterà o meno della quadratura del cerchio è presto per dirlo, servirà verificare la situazione nelle ore di punta quando, dopo la definizione del progetto completo e quindi dell’esecutivo, la pratica andrà in gara di appalto.

Il ‘ponticello’ sul Fosso Renaro – per l’appunto in prosecuzione di via Fiume Albenga – consentirà di arrivare direttamente su via Piave con accesso regolato da impianto semaforico intelligente capace di intercettare e regolare i flussi di traffico.

Si libererebbe così l’area davanti alle attività commerciali dove si andrebbero tra l’altro a creare appositi spazi di sosta, mettendo così d’accordo le esigenze di esercenti ed automobilisti. Almeno nelle intenzioni.

Ma oltre al ponticello in acciaio, non si eslude del tutto nemmeno l’ipotesi di una futura realizzazione di una rotatoria se si volesse attivare un secondo stralcio di progettazione e lavori.

Nel dettaglio, questo attraversamento sul Fosso Renato sarà di una larghezza di undici metri con tanto di passerella pedonale ad hoc. In questo contesto verrà anche istituito il senso unico di marcia in direzione cimitero da via Piave lungo via Rubicone.

