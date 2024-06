Polveri di Prisciano "Problema di tutta la città" | Video -esperimento - Tuttoggi.info

Polveri di Prisciano, la testimonianza di un cittadino a Tuttoggi.info "Polveri arrivano fino alla Questura. Problema esteso a tutta la zona Est"

Continua il viaggio di Tuttoggi.info nei meandri delle ‘polveri di Prisciano’, una situazione che, negli ultimi tempi, è molto più sentita in tutta la città e non solo dai residenti del quartiere che sono i primi ad avvertire i disagi e gli effetti più immediati della produzione siderurgica, ma che condividono con tutta la cittadinanza paure e ansie legate alle possibili ricadute su salute e qualità della vita.

Quotidianamente pervengono segnalazioni sulla fuoriuscita di vapori dagli stabilimenti Arvedi-Ast e, quotidianamente, i residenti sono costretti a fare i conti con quel pulviscolo aggressivo e corrosivo che si deposita senza sosta ovunque, anche sulle foglie.

Anche vibrazioni

Secondo quanto annunciato dal colosso dell’acciaio presto dovrebbero risolti i problemi legati alle vibrazioni, ma staremo a vedere se si riuscirà ad ovviare ai problemi legati ai mulini e vibrovagli dei capannoni delle acciaierie. Qualora non fosse così, è bene ricordarlo, Arvedi-Ast ha rassicurato i cittadini che verranno effettuare rilevazioni anche nelle case di Prisciano e si interverrà finché il problema non verrà risolto. La situazione è monitorata attentamente anche dall’assessore comunale all’Ambiente, Mascia Aniello, che si è sempre schierata a fianco dei residenti di Prisciano nella loro ‘battaglia’ contro le polveri: a tal proposito ricordiamo l’esposto dello scorso febbraio dopo un’anomala fuoriuscita di fumo bianco dagli stabilimenti Arvedi-Ast.

Polveri Prisciano, la testimonianza a TO “Problema della città”

“Tutto ciò che avviene a Prisciano si avverte anche nella zona circostante, in particolare a Borgo Bovio – è la testimonianza di un cittadino arrivata a Tuttoggi dopo l’inizio del viaggio tra le ‘polveri di Prisciano – via Tre Venezie, via Romagna, nei pressi del Tennis club e, in generale, tutta la zona di Terni Est. Persiane, porticati, auto, le polveri si insinuano e aggrediscono anche in altre parti della città, in particolare un quartiere popoloso come quello di Borgo Bovio. Ho avuto modo di verificare che la polvere arriva anche fino alle case che si trovano vicino alla Coop di via Gramsci e addirittura vicino alla Questura. Il problema non è solo di Prisciano, ma anche di tutta la zona limitrofa e le polveri si depositano a seconda di come tira il vento”.

Il video-esperimento

Intanto, nella pagina Facebook del Comitato Prisciano-Terni Est, si susseguono i post con le segnalazioni di residenti e cittadini e anche video-esperimenti. Nello specifico, con un’aspirapolvere, è stato pulito il pavimento di un appartamento: quanto aspirato è stato poi messo a contatto con un magnete al quale, gran parte della polvere, si è subito ‘agganciata’. Forse, nella polvere, c’è un concentrato di metalli particolarmente significativo: forse. Vedremo.

