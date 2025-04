Soccorritori e privati cittadini in campo per trovare l'83enne scomparso - Tuttoggi.info

Sono proseguite per tutta la giornata di domenica purtroppo senza aggiornamenti rilevanti le ricerche dell’uomo di 83 anni che ha perso l’orientamento nella zona boschiva di Perugia nei pressi di Via Col di Lana. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di sabato dopo che l’anziano era scomparso mentre era in cerca di asparagi con la moglie. Subito si era attivata la macchina dei soccorsi, considerando che il perugino soffre di Alzheimer.

Le ricerche hanno visto impegnate circa 50 unità di personale comprendenti cittadini che si sono presentati spontaneamente al “UCL” dei Vigili del Fuoco di Perugia. Sul posto, oltre ai pompieri e volontari, unità di ricerca e cinofile di Protezione Civile e il SASU. Le attività proseguono nella notte con UCL VF, una squadra ordinaria, nucleo SAPR con termocamera e unità cinofile.