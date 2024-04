Comitato Prisciano Terni Est segnala polveri provenienti dall'Ast - Tuttoggi.info

Your browser does not support the video element.

Inviamo foto e video relativi all’ennesima segnalazione, arrivata al Comitato questa mattina, circa una nube biancastra, fuori controllo, proveniente dal sito industriale AST-ARVEDI.Siamo certi che queste segnalazioni possano far prendere ancora più coscienza della situazione e della preoccupazione con cui convive la comunità ternana. A questo proposito e con questa finalitá, é stata creata anche una pagina Facebook in cui renderemo pubbliche tutte le segnalazioni che arriveranno al Comitato d’ora in poi.Il Comitato Prisciano-Terni est