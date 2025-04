I fischi della Nord svegliano il Grifo nella partita dei rimpianti (3-0 al Pontedera) | Pagelle

Il Perugia batte 3-0 il Pontedera, finendo un punto sotto ai toscani, che disputeranno i playoff. Un risultato che fa aumentare il rammarico per la sconfitta di Campobasso che ha escluso il Perugia dalla possibilità di cullare ancora il sogno della B. L’epilogo di una stagione deludente, che poteva anche concludersi peggio, visto quanto avvenuto con la girandola di tre allenatori sulla panchina biancorossa. Una delusione che i tifosi biancorossi non hanno nascosto già ad inizio partita, chiedendo alla società un maggiore impegno in vista del prossimo campionato.

I fischi scuotono il Perugia in avvio, che dopo un primo tentativo di Montevago, alla seconda occasione, al 7′, passa con un tiro potente di Kanoute dal limite.

Il Perugia controlla la reazione degli ospiti senza troppi pericoli. Prima del riposo Albertoni rischia di combinarla grossa, rinviando addosso a Italeng, che non riesce ad approfittarne.

In avvio di ripresa gli ospiti hanno la possibilità del pareggio: Albertoni smanaccia malamente il corner, ma Pietra di testa non trova la porta.

All’11’ Albertoni riscatta una prestazione sin qui incerta chiudendo bene su Sala. E al 18′ l’estremo difensore del Perugia si ripete su Guidi.

Cangelosi mischia le carte e il Perugia al 31′ trova il raddoppio con Montevago, che raccoglie il pallone del neo entrato Torrasi e, dopo una finta che spiazza gli avversari, batte Vivoli.

Cinque minuti dopo il centravanti biancorosso raddoppia girando a rete il pallone servito da Kanoute. Una doppietta che, anche nel caso di Montevago, fa aumentare i rimpianti, vista la stagione altalenante dell’attaccante, che pure ha mostrato delle potenzialità.

Una vittoria che ovviamente non addolcisce l’epilogo amaro dell’ultima partita di campionato.

Tabellino e pagelle

Perugia – Pontedera 3-0

7′ pt Kanoute, 31′ st e 35′ st Montevago

Perugia: Albertoni 6, Mezzoni 6, Amoran 6 (31′ st Plaia sv), Riccardi 6.5, Giraudo 6, Giunti 6, Joselito 6 (23′ st Torrasi 6.5), Cisco 6 (1′ st Polizzi 6.5), Seghetti 5.5 (23′ st Di Maggio 6), Kanoute 7 (31′ st Lisi sv), Montevago 7.5. All. Cangelosi 7.

Pontedera: Vivoli 6, Perretta 5.5, Pretato 5, Martinelli 5.5, Migliardi 5.5 (32′ st Liparisv), Guidi6, Van Ransbeeck 6.5 (32′ st Gaddini sv), Vitali 6 (43′ st Maiello sv), Pietra 6, Sala 5.5 (32′ st Sarpasv), Italeng 5.5 (21′ st Corona 5.5). All. Menichini 5.5.