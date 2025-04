Studentessa in terapia intensiva per meningite batterica, si stanno ricostruendo i numerosi contatti

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 sta completando la complessa indagine epidemiologica per risalire a tutte le persone che hanno avuto contatti con la 18enne, studentessa in un liceo perugino dove vive, che si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia per una seria Meningite da Neisseria meningitidis batterica).

Le sue condizioni cliniche sono stabili, fa sapere la Usl, dopo che la giovane venerdì sera aveva accusato un malore con il conseguente ricovero ospedaliero.

Oltre ai familiari, si è risalito ai numerosi contatti avuti dalla ragazza nei giorni in cui poteva essere potenzialmente contagiosa, tra il 18 e il 25 aprile, visto il periodo di incubazione. La Usl ricorda infatti che la meningite da meningococco è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona ed è un germe molto labile al di fuori dell’organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Il periodo di incubazione è di 2-10 giorni, ma la contagiosità è limitata ai 7 giorni precedenti l’insorgenza dei primi sintomi, quindi, nel caso specifico, si tratta del periodo compreso appunto tra il 18 ed il 25 aprile.

In un periodo, dunque, in cui le lezioni scolastiche erano terminate. La giovane è però molto attiva nel settore sportivo (gioca a pallavolo) e con i gruppi scout e parrocchiali. Inoltre, nei giorni precedenti il malore aveva anche partecipato ad una festa di compleanno.

Il Servizio della Usl ha ha dovuto quindi svolgere una complessa indagine epidemiologica, riuscendo a contattare le numerose persone che hanno avuto contatti a rischio con il caso, per svolgere prudenzialmente la profilassi antibiotica.

Mentre però negli altri casi si trattava di gruppi chiusi, la Usl ha lanciato un appello per contattare le persone che possono aver frequentato la ragazza in luoghi aperti al pubblico. In particolare, chi ha partecipato alla messa delle 22 della vigilia di Pasqua celebrata nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa di Montelaguardia e chi ha frequentato la palestra McFit, situata a piazza del Bacio a Perugia, la mattina di martedì 22 aprile dalle 10,30 alle 13,30.

Pur se a scopo precauzionale considerando il basso rischio di contagio, è importante che queste persone si rivolgano al proprio medico curante – se non lo hanno fatto presso le strutture sanitarie indicate – per la prescrizione della profilassi antibiotica.