Terni, nubi bianche da Ast: esposto dell'assessore Aniello "Polveri fuori controllo" - Tuttoggi.info

Esposto a Governo e Arpa dell'assessore all'Ambiente del Comune di Terni "Rischio sanitario, servono telecamere"

Nella giornata di oggi, 23 febbraio, l’assessore all’Ambiente del Comune di Terni, Mascia Aniello, ha formalizzato un esposto al Governo e all’Arpa, avente per oggetto “Acciaierie AST Terni – nubi biancastre fuori controllo su Terni est – grave fenomeno inquinante – attesa incisive iniziative ARPA”. L’assessore, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni residente, specialmente dalla zona di Prisciano, ha deciso di inviare la missiva: “Questo Assessorato espone nuovamente alle SS.VV. la grave situazione generata da alcune attività siderurgiche AAST sull’area di Terni est, con ricadute visibili su Prisciano e Borgo Bovio, ma non solo, vista l’alta volatilità dei metalli e del resto dei materiali ivi contenuti nelle polveri – si legge nell’esposto – Nubi biancastre fuori controllo non solo continuano infatti a essere segnalate quotidianamente, ma tali fenomeni si addensano in modo acutissimo e spaventoso in particolari condizioni meteo, tra cui quelle odierne”.

“Ast, rischio sanitario, servono telecamere”

“Si ricorda che questo Assessorato già nel settembre scorso ha richiesto alle SS.VV. l’installazione di telecamere esterne, sotto gestione ARPA Umbria, così da registrare fenomeni certamente illegali, atti peraltro a incrementare il rischio sanitario per lavoratori e residenti – continua l’assessore Aniello –

Il Sindaco stesso ha formulato formali richieste in sede di aggiornamento AIA Tapojarvi-AST.

Mentre attendiamo risposte tangibili e urgenti in merito a queste richieste – così come ad altre – essendo l’installazione di tali dispositivi non ulteriormente procrastinabile, si rammenta tuttavia che l’Azienda in questione è dotata di una nutrita rete di videosorveglianza da cui eventualmente trarre d’autorità tutte le informazioni necessarie in merito a scaturigine, durata, ricaduta dei fenomeni.

Quale pubblico ufficiale, avendo ricevuto numerose immagini a comprova di quanto accaduto, si inoltra frattanto alle SS.VV. tale documentazione per le più opportune, adeguate e incisive misure.

Al contempo queste informazioni saranno trasmesse senza indugi a tutte le autorità competenti” – conclude l’esposto.

