Politico salta lista d’attesa, il Pd vuole vederci chiaro

Politico salta la lista d’attesa all’ospedale, il Pd vuole vederci chiaro. Il capogruppo del Partito democratico a Palazzo dei Priori, Sarah Bistocchi, ha depositato un’interrogazione sulla visita specialistica che sarebbe stata chiesta e ottenuta all’ospedale Santa Maria della Misericordia da un rappresentante del Consiglio comunale.

Il rappresentante del Consiglio comunale sarebbe riuscito ad ottenere, nella stessa giornata, richiesta per visita specialistica e visita stessa, in un reparto internistico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’interrogazione del Pd

Tale notizia, se confermata, risulterebbe particolarmente grave, evidenza Bistocchi, “soprattutto in questo periodo emergenziale, in cui per chiunque, per ottenere una visita, vi sono tempi di attesa almeno di 30 giorni. Non si comprende il motivo per cui proprio chi, rappresentando la città, dovrebbe dare il buon esempio ai propri cittadini, decide invece di scavalcarli e passare loro avanti nelle file d’attesa“.

L’identità del politico

Per questo la capogruppo del Pd interroga il sindaco Romizi, “primo cittadino ma anche primo consigliere comunale“, sulla veridicità della notizia. Ma soprattutto sull’identità di tale rappresentante delle Istituzioni cittadine, “chiamato a dare il buon esempio ai propri concittadini, e non a ledere i loro diritti di pazienti“.