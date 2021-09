Politica in lutto, addio al consigliere comunale Vittorio Galmacci - Tuttoggi

Era anche segretario della Lega Umbertide e presidente della Terza Commissione consiliare locale, aveva 71 anni

Il mondo della politica altitoberina in lutto: nelle scorse ore è infatti deceduto, dopo mesi di malattia, Vittorio Galmacci, consigliere comunale e presidente della Terza Commissione consiliare di Umbertide.

“Oggi piangiamo la scomparsa del nostro segretario cittadino Vittorio Galmacci – scrive la Lega Umbertide – un umbertidese vero che ha messo sempre tutto se stesso per la città e per la Lega. Vittorio è stato colui che ha posto le basi e fatto crescere il movimento nella nostra città. Con dedizione e grande spirito di volontà, passo dopo passo ha costruito la Lega umbertidese fino alla storica vittoria alle elezioni amministrative del 2018 e nel corso del tempo ha saputo darle una identità ben precisa e una unità indissolubile. Per tutto quello che ha fatto gliene saremo grati per sempre. Grazie Vittorio, porteremo sempre dentro di noi il tuo ricordo e continueremo a lavorare e impegnarci proseguendo il cammino che abbiamo iniziato insieme“.

Questo il cordoglio del sindaco Luca Carizia e della giunta: “Caro Vittorio, in questi tre anni di amministrazione del Comune di Umbertide, sei stato per tutti noi un punto di riferimento di cui sentiremo un tremendo vuoto. Da quando abbiamo iniziato il nostro cammino sei stato un compagno di avventura sapiente e generoso, facendo prevalere sempre il buon senso e lo spirito di unione”.

“Faremo di tutto per portare a termine il nostro percorso, nutrendoci della tua passione per Umbertide e per la politica. – ha concluso il sindaco – Ci stringiamo alla moglie Elena, al figlio Andrea e a tutta la tua famiglia con un abbraccio pieno di calore e rispetto. Con stima immensa“.