Playout serie B, respinto ricorso Trapani | Perugia sfiderà Pescara, siciliani in C - Tuttoggi

Pescara e Perugia saranno le protagoniste dei playout di serie B. Lo ha ufficializzato poco fa il Collegio di Garanzia del Coni, che ha rigettato il ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti seguita al tardivo pagamento degli emolumenti di febbraio.

La classifica del campionato cadetto rimane dunque invariata e i siciliani retrocedono in serie C. La squadra di Oddo, invece, si giocherà la permanenza in serie B contro gli abruzzesi il 10 e il 14 agosto.

In virtù della classifica avulsa (entrambe le squadre sono arrivate a pari punti) i Grifoni avranno il vantaggio di giocarsi il ritorno al “Curi”. L’andata, dunque, avrà luogo allo stadio Adriatico, dove lo scorso 10 luglio finì 2-2.