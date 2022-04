Playground chiuso da 180 giorni "Deve tornare aperto e libero per tutti" - Tuttoggi

Proprio quest’ultimo, di recente, si sta muovendo per cercare di riaprire la struttura, anche se le sollecitazioni all’Ente provinciale per ora sono cadute nel vuoto. “Non è importante che sia gestito da noi – ha detto Renghi – ma che sia aperto e libero per tutti i ragazzi e non come al solito un recinto a pagamento per pochi”.

A riprova che il Playground è sempre stato molto apprezzato dai giovani sportivi è il fatto che, nonostante l’area sia attualmente chiusa e senza manutenzione da ormai 6 mesi, gli amanti della pallacanestro continuino a usufruirne scavalcando il cancello, esponendosi di fatto a tutti i rischi del caso.

“Diverse sono le cose che non siamo riusciti a fare e che potrebbero essere fatte in futuro – ha aggiunto Renghi –: sistemare il parco antistante con delle panchine, posizionare una piccola tribuna, abbellire la zona con altre piante. Ma si potrebbe anche completare e rendere funzionante l’impianto elettrico per poter far giocare in notturna i ragazzi nelle calde estati cittadine. Mai come ora possiamo capire l’importanza sociale e aggregativa di uno spazio all’aperto, protetto ed efficiente. Se ce lo chiederanno noi siamo a disposizione per lavorarci, altrimenti speriamo lo faccia chi verrà dopo di noi”.

Il Playground fu inaugurato nel 2013 e sorse dalle ceneri di un vecchio campo di tennis in disuso da 25 anni, con alberi e strutture cadenti impraticabili. Il Città di Castello Basket riuscì a recuperarlo e renderlo aperto a tutti liberamente 24 ore su 24, tutti i giorni, gestendolo quotidianamente con il volontariato dei genitori. L’associazione tifernate, negli anni, ha raccolto e usato circa 45 mila euro per risistemare la struttura e metterla a disposizione di tutti.