Più social e più reale: Umbria Jazz 2019 edizione record

Un’edizione da record assoluto per Umbria Jazz 2019: oltre 40.000 paganti, per un incasso che ha superato 1 milione e 600mila euro. Boom del merchandising ufficiale, con un incremento delle vendite del 40%. E gongolano anche commercianti, ristoratori e albergatori, per il mezzo milione di visitatori a Perugia giunti appositamente per la musica.

A fare il punto, nella conferenza stampa finale, il patron Carlo pagnotta, insieme al direttore ed al vice presidente della Fondazione Umbria Jazz, Giampiero Rasimelli e Stefano Mazzoni.

Trecento eventi distribuiti su dieci giorni, per la maggior parte gratuiti; dodici diverse location. Con quella, riacquistata, di San Francesco al Prato, diventato moderno auditorium dopo il restauro. E con la speranza di avere un domani un’altra location in centro come quella del Turreno.

Novantacinque band in cartellone, con quasi cinquecento musicisti. Tanta musica, ma anche seminari di formazione, un concorso per nuovi talenti, iniziative e laboratori per i bambini, enogastronomia, una mostra fotografica in Galleria, lezioni di ballo swing, dj set.

Grande successo per la nuova location di Via della Viola: durante il giorno animata da centinaia di bambini, la sera e a tarda notte dalla musica delle jam con molti artisti graditissimi ospiti a sorpresa.

Questa edizione ha inoltre visto l’inizio di un cammino, che porterà al 50esimo nel 2023, che la impegna nella difesa dell’ambiente con molte iniziative racchiuse nello slogan “Wake Up! Music will save the planet!”

Buona musica si è ascoltata anche con i finalisti del Conad Jazz Contest, che ha visto vincere il Michelangelo Scandroglio Group.

Di assoluto rilievo anche i numeri del festival online: circa 200.000 utenti raggiunti al giorno su Facebook per un totale di oltre 1.500.000 di persone raggiunte. Oltre 2.000.000 di impressions totalizzate dai post pubblicati dall’account ufficiale di UJ su Facebook. Oltre 200.000 interazioni tra like, commenti e condivisioni; 232.548 visualizzazioni dei video per un totale 94.300 minuti guardati su Facebook (1.572 ore, l’equivalente di 65 giorni); 1.000.000 di impressions totalizzate su Instagram.

Tantissimi gli utenti che hanno pubblicato stories su Instagram taggando l’account di UJ o utilizzando l’hashtag ufficiale. Grande attività anche da parte degli artisti, che hanno pubblicato storie direttamente dai palchi. Oltre 100.000 visualizzazioni dei Tweet pubblicati. Oltre 600.000 le pagine viste sul sito, in aumento rispetto all’anno scorso il numero di utenti che hanno visitato le pagine e il tempo trascorso a navigarle.

Molto interesse da parte del pubblico radiofonico per gli speciali e le interviste realizzate in diretta da Perugia dalla radio ufficiale del festival RTL 102.5.

Umbria Jazz 19 ha partecipato al progetto “Le quattro stagioni del jazz in Umbria”, realizzato nell’ambito del PSR Umbria 2014-2020 Mis. 16.3.3

L’appuntamento è ora per il 28 dicembre a Orvieto, con l’edizione numero 27 di Umbria Jazz Winter.

