Piscina comunale Spoleto, scongiurato il rischio chiusura - Tuttoggi

“Innanzitutto salderemo immediatamente quanto il Comune doveva alla Azzurra negli anni passati, una cifra non risolutoria, ma che sicuramente può essere d’aiuto in questo momento difficile. Dopo l’emergenza sanitaria e le limitazioni che hanno riguardato anche le attività sportive, ci sembra doveroso fare il massimo per dare continuità all’uso degli impianti. La piscina chiuderà solo quattro giorni tra Natale e Capodanno per permettere alcuni interventi di manutenzione, poi saremo noi come Comune, appena l’organizzazione dei corsi lo renderà possibile, ad intervenire con alcuni lavori di riqualificazione.

Inutile nascondere le difficoltà causate dall’aumento consistente dei costi energetici, ma c’è la piena disponibilità della Azzurra a garantire il servizio e da parte dell’amministrazione un’apertura totale a seguire passo passo l’evolversi della situazione, intervenendo per garantire il regolare svolgimento delle attività”.