Pir Madonna degli Orti, da lunedì via ai lavori di completamento - Tuttoggi

Cominceranno lunedì 20 gennaio i lavori di completamento dei sottoservizi nella zona della Madonna degli Orti, vicino al Duomo. Gli interventi interesseranno parte di via dell’Assalto e l’intera via degli Scaloni e rientrano nel 2° stralcio del progetto del PIR.

I lavori avranno una durata di 180 giorni lavorativi, con una fine prevista per metà luglio. La ditta che si è aggiudicata i lavori è l’impresa Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto per un importo netto di appalto di Euro 257.356,03 + iva 10%, con un ribasso del 25,25%.

Il cantiere, che parte lunedì ed è co-finanziato dalla Regione, prevede lo smontaggio delle pavimentazioni esistenti con recupero dei materiali lapidei, lo scavo (sia con piccolo mezzo meccanico sia a mano) per l’istallazione delle reti sotterranee (rete elettriche, linee telefoniche, fibre ottiche, pubblica illuminazione, acqua, metano e rete fognaria nere e bianche). L’intera area sarà ripavimentata, parte in acciottolato e parte in pietra.

Questa prima tranche di lavori interesserà l’incrocio tra via Duomo e via degli Scaloni. Per il passaggio, i residenti potranno utilizzare un’apposita passerella e i pedoni servirsi del percorso alternativo di vicolo Eroli.