Pietre d’inciampo per ricordare i gualdesi morti nei campi di sterminio - Tuttoggi

La giornata della Memoria, a Gualdo Tadino, sarà celebrata con il Progetto “Pietre d’Inciampo” promosso dall’Amministrazione Comunale su proposta dell’Assessore alla Cultura Barbara Bucari.

“Un progetto che non ha una valenza sporadica ma che sarà condiviso con Scuole e Associazioni gualdesi, – ha dichiarato l’assessore – affinchè la Giornata della Memoria non sia mai oggetto di retorica e strumentalizzazione di parte né solo una data fissa del calendario ma sia un momento di riflessione e studio su una pagina della storia italiana ed europea e sulle radici di quell’odio che portò allo sterminio di milioni di persone in tutta Europa. Capire le radici dell’odio è oggi più che mai importante, ma lo è ancora di più capire le ragioni storiche, le connessioni culturali, i paralleli tra l’attualità e la storia recente del nostro continente”.



A tale proposito, a partire da quest’anno, verranno apposte in città Pietre d’inciampo a perenne memoria dei cittadini gualdesi morti nei campi di sterminio nazisti. Il Comune, con la collaborazione di Mauro Guidubaldi, già autore di pubblicazioni insieme a Fabbrizio Bicchielli sulle due Guerre Mondiali e degli Uffici Anagrafe e Cultura, è riuscito a reperire i nomi e i luoghi di decesso di queste persone. Ben 18 i cittadini che saranno ricordati apponendo una Pietra d’inciampo nei luoghi in cui vissero.

Quest’anno due pietre d’inciampo saranno apposte in Via Cesare Battisti (quartiere Capezza), dove vissero i fratelli Tommaso Filippetti (deceduto nei campi di sterminio), Mariano Filippetti (deceduto nei campi di sterminio) e Filippo Filippetti (deceduto dopo diversi anni di ritorno dai campi di concentramento). Alla cerimonia che si svolgerà lunedì 27 gennaio alle ore 11, presso il luogo di deposizione, saranno invitate tutte le scuole di ogni ordine e grado e i discendenti della famiglia Filippetti, per un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime e la lettura del testo di Fabbrizio Bicchielli dedicato alle vittime. In tale occasione verrà consegnato ai ragazzi il tema del progetto “Pagine di Storia” sul quale lavoreranno e i cui lavori saranno presentanti in una giornata dedicata nel 2021.



Sempre in occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio, l’Istituto Comprensivo durante la mattinata organizzerà per i propri studenti un percorso esperienziale con la proiezione di video, simulazioni e attività varie sull’argomento, che andranno a riprodurre un viaggio attraverso il vissuto dei deportanti nei campi di concentramento, mentre l’Istituto Casimiri ha programmato per studenti e non solo, per le ore 21 al Teatro Cinema Don Bosco, la proiezione del film #AnneFrank vite parallele. Sabato 1 Febbraio, inoltre, presso il Teatro Comunale Talia, il Prof. Marco Jacoviello terrà una lectio su: “Mosè da Gualdo e l’umanesimo interculturale. La storia di Mosè, cittadino ebreo di Gualdo si intersecano con la grande storia italiana. Personaggi agitano situazioni in una Gualdo in piena effervescenza rinascimentale”. L’iniziativa sarà aperta al pubblico.



Il progetto Pietre d’inciampo Gualdo Tadino, proseguirà anche con altre iniziative nel corso dell’anno. “La scelta intrapresa – ha concluso il sindaco Massimiliano Presciutti – è quella di fare della Giornata della Memoria non solo un semplice momento di commemorazione, ma di costruire un vero e proprio progetto della memoria. Questo dà l’idea di quanto siano importanti questi temi per la nostra Amministrazione Comunale”.