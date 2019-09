Picchiata selvaggiamente in strada dall’ex, soccorsa dalla polizia

Una notte buia, nel cielo e nel cuore, quella di qualche giorno fa, per una giovane donna in balia di una vera e propria escalation di violenza da parte del proprio ex convivente. E’ notte fonda ed alla Sala Operativa della Questura di Perugia arriva una richiesta di intervento urgente: una giovane donna picchiata da un uomo per strada, fra urla, spinte e richieste di aiuto, è in serio pericolo.

Gli agenti della Squadra Volante in pochi minuti sono sul posto e la scena che si trovano di fronte è quella che ha come attori, da una parte, una donna visibilmente patita, con i jeans sporchi di sangue, una vittima; e dall’altra, un uomo, un violento, incapace di accettare le scelte della ex senza ricorrere alle botte.

I poliziotti, cristallizzata la situazione, ristabilita la calma ed attivato il Protocollo E.V.A. – Esame Violenze Agite, affidano, inizialmente, la giovane donna ai sanitari del locale Ospedale perugino, per le cure necessarie, dovute principalmente alle fratture riscontrate.

A seguito di approfondimenti condotti dagli agenti si riusciva a fare chiarezza non solo sulla vicenda in corso ma anche sulla storia di violenze subite nel tempo dalla povera donna.

A culmine delle attività di indagine, informata l’Autorità Giudiziaria, si è proceduto all’arresto dell’uomo.

