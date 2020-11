Piazza San Giovanni illuminata di verde per la Giornata dei diritti dell'Infanzia - Tuttoggi

Piazza San Giovanni illuminata di verde, colore di vitalità e rinnovamento, in occasione della 31^ Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“E’ doveroso e importante, in questa giornata a loro dedicata, rivolgere un pensiero a tutti i bambini e adolescenti in questo anno condizionato dal Covid-19: bambini, bambine, ragazzi e ragazze stanno dimostrando una capacità straordinaria nell’affrontare questo periodo di emergenza, sapendosi adattare anche meglio di noi alle nuove regole rese necessarie dalla pandemia” ha sottolineato l’assessore alle Politiche Giovanili di Gubbio Simona Minelli.

“Un periodo, quello che stiamo vivendo – ha aggiunto – che sta privando i ragazzi di aspetti importanti, quali il bisogno di stare insieme, giocare e confrontarsi. Il Comune sta cercando di supportare loro e le famiglie a vivere condizioni di normalità e sicurezza, anche attraverso i servizi che, con tutte le precauzioni, restano pienamente operativi. E’ per questo che vogliamo celebrare il 20 novembre, data in cui è stata approvata la Convenzione Onu sui diritti di infanzia e adolescenza, testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce tutti i bambini e le bambine del mondo titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici”.

Molti i servizi che il Comune di Gubbio ha sostenuto e sviluppato a favore dei minori stanno dando risposta alle esigenze delle famiglie, coprendo così i tempi di lavoro e, nel contempo, offrendo un importante supporto educativo e culturale. La Ludoteca Comunale ha realizzato un video sui diritti dell’infanzia, per mettere in evidenza quanto l’ascolto, il diritto al gioco e alla libertà di espressione vadano salvaguardati sempre e in particolare in questo periodo.

È stato inoltre riattivato il servizio “A scuola a piedi”, nella scuola primaria ‘Aldo Moro’, permettendo così ai bambini di andare a scuola senza prendere l’auto, con il supporto di educatori della Cooperativa sociale ASAD. Oltre a promuovere il senso di responsabilità e di autonomia dei bambini, il servizio sostiene la cura dell’ambiente, cercando di ridurre al minimo gli spostamenti in automobile di bimbi e genitori.