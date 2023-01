Piatto di Sant'Antonio 2023, Santa Maria pronta alla grande festa | C'è anche la fanfara a cavallo della Polizia - Tuttoggi

Intanto Santa Maria degli Angeli è già in festa per il Piatto di Sant’Antonio 2023, con l’apertura di Taverna e Tavernetta dei Priori, l’inaugurazione delle mostre con il materiale storico della Festa del Piatto Sant’Antonio Abate e delle carrozze storiche In Piazza Garibaldi. Oggi, 17 gennaio giorno di Sant’Antonio, è in programma la premiazione artistica e l’investitura dei Priorini e il piatto a scuola, il pranzo con i ragazzi del Comprensivo Assisi 2.

Domani, 18 gennaio, parte il Triduo di Preghiera in preparazione alla Solennità al Refettorietto della Basilica di Santa Maria degli Angel; giovedì 19 gennaio è la volta della gara di solidarietà con quadri, il 20 toccherà alla cena delle prioranze con l’investitura dei Priori entranti che serviranno il Piatto del 2024. Sabato 21 l’arrivo in piazza dei Priori Serventi con la diligenza postale, a seguire bruschettata e accoglienza delle associazioni e confraternite del Patto di Amicizia nel segno di Sant’Antonio Abate provenienti da Gubbio, Concamarise, Vibonati e Rutigliano e il tradizionale focaraccio.

Infine domenica scorsa è andato in scena il recital dal titolo “Uomini Santi Animali” messo in scena da Commedia Harmonica. “Uno spettacolo all’insegna della semplicità, della tradizione e della devozione ai due Santi, San Francesco e Sant’Antonio. Due semplici lavoratori della terra – spiegano i Priori serventi 2023 Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli, Matteo Visconti – che parlano delle vite e delle opere dei due Santi mettendo a confronto le loro opere, il tutto accompagnato da alcuni canti popolari. Uno spettacolo essenziale, senza scenografie e senza costumi sontuosi, vicino al pubblico e semplice. Una semplicità però, che arriva al cuore degli spettatori, anche con molti momenti esilaranti. Un saggio frate, alla fine, conclude lo strampalato dialogo dei due contadini, mettendoli in qualche modo d’accordo”.