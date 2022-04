Piano strade 4, dopo Pasqua lavori al via ad Assisi e frazioni - Tuttoggi

Si stanno completando gli ultimi adempimenti tecnici del Piano Strade 4 e per dopo Pasqua è prevista la partenza dei lavori che interesseranno interventi di manutenzione straordinaria per 650 mila euro sulle strade comunali.

Nel programma sono stati inseriti lavori ad Assisi capoluogo e nelle frazioni, precisamente saranno riqualificate nelle zone di montagna la strada di collegamento Ponte Grande-Petrata, quella che collega la provinciale 249 alla regionale 444 passando per Brigolante, la comunale di Pieve San Nicolò verso Paganzano, via Correggiano; via Armando Diaz, via Los Angeles, via Ponte Rosso, via Patrono d’Italia e via Maratona a Santa Maria degli Angeli; via delle Fornaci, via Francesco Rossi, Piazzale Mascagni, viale dei Pini a Petrignano; viale del Santo Patrono a Tordandrea; via Dante Siena a Torchiagina; via Trifone Benzi a Viole; via del Collicello a Capodacqua; via della Tomba Romana a Castelnuovo; via Ombrosa a Tordibetto; sarà terminata via Bassano a Rivotorto.

Il Piano Strade 4 è l’ultimo provvedimento adottato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefania Proietti, le risorse impiegate per i 3 Piani Strade precedenti ammontavano complessivamente a oltre 3 milioni di euro.

“I lavori hanno carattere d’urgenza – ha spiegato il geometra Franco Siena, responsabile degli uffici operativi del Comune – considerate le condizioni delle strade e sono indispensabili per una migliore fruibilità e una maggiore sicurezza di automobilisti e pedoni”. “Rendere la viabilità cittadina efficiente con interventi tempestivi su strade che necessitano di manutenzione – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini – è sempre stata e rimane tuttora una delle priorità di questa amministrazione come lo è stata nel precedente mandato. Nel 2016 ci siamo subito messi al lavoro per reperire i finanziamenti e realizzare gli interventi più urgenti sul territorio comunale, continueremo su questa linea e con questo impegno”.