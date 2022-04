Pesce d'aprile, la fantasia vola: dalla Foligno Airlines alle maxi vincite

Ecco le invenzioni degli umbri nel giorno degli scherzi

Dalla nascita della Foligno Airlines, allo sbarco di Marco Borriello alla Polisportiva Foligno C4, passando per il Campionato del mondo di corsa di Nudismo programmato sulla ciclabile Assisi – Foligno – Spoleto, fino all’approdo della carbonara di Foligno nella cena di gala dell’Eurovision di Torino, o la maxi vincita di Campello sul Clitunno. Cosa hanno in comune queste incredibili notizie? Sono tutte un “pesce d’aprile”.

Il primo aprile è giornata di bufale e scherzi, con l’Umbria che non riesce a farne a meno e ogni anno raggiunge vette altissime di comicità, capaci di regalare un sorriso in un momento non proprio facile. Il tutto anche dopo un complesso lavoro di elaborazione, con tanto di fotomontaggi e studi.

Anche in Umbria, dunque, continua la tradizione del “pesce d’aprile”, segnata da vette altissime, come il documentario sulla “Raccolta degli spaghetti”, mandato in onda dalla BBC nel 1957.

Pesce d’aprile, le origini degli scherzi

Il mito degli scherzi affonda le proprie radici nella tradizione. L’usanza era di dare qualche soldo ai più piccoli e mandarli in giro ad acquistare cose impossibili, dal pesce senza spine alla corda per legare il vento. A chi doveva vagare a vuoto veniva attaccato un pesce sulla schiena, come segno di riconoscimento.

Borriello alla Polisportiva C4

La foto (ovviamente finta) dell’intesa

Di buon’ora l’annuncio sulla pagina della Polisportiva C4 Foligno: “Il direttore Marco Bianconi, nella tarda serata di ieri, ha informato il Presidente Zoppi ed il Consiglio Direttivo, dell’accordo raggiunto con Marco Borriello in vista della prossima stagione. Borriello, ex Juve, Milan e Roma, si era trasferito ad Ibiza nel 2018 dove ha giocato nella squadra locale UP Ibiza nella serie B spagnola; in questa stagione, alla soglia dei 40 anni, aveva appeso gli scarpini al chiodo e si era dedicato al padel, al calcio a 7 ed al beach soccer. L’amicizia, nata proprio ad Ibiza, con Marco Bianconi ha contribuito a questo sensazionale ritorno in campo!!Un vero colpo da 90, non solo per la C4, ma per tutto il calcio umbro!!”. E nei commenti c’è chi giura di averlo visto nella movida, dopo l’accordo.

Il pesce d’aprile sulla Foligno Airlines

Rgu è ormai un habitué dei pesci d’aprile e, dopo quello dello scorso anno sulla ricetta doc della rocciata, quest’anno si dedica alle infrastrutture, ironizzando sul legame di Foligno con il ‘suo mare’, a Civitanova. La trovata è quella di un collegamento aereo tra Foligno e il litorale marchigiano attraverso un idrovolante, capace di non far perdere nemmeno un minuto di sole e di mare ai folignati.

Nudi e di corsa a Spoleto

La carrellata degli scherzi prosegue con il “Campionato del mondo di corsa nudisti”, lanciato da Valleumbrasport.it. L’evento, da svolgere lungo la pista ciclabile Spoleto – Foligno – Assisi è organizzato dalla World Federation Nudist ed è la nuova edizione dopo quella in Francia del 2018 e in Brasile del 2019.

La carbonara di Foligno all’Eurovision

Altro appuntamento della carrellata è quello che riguarda Paolo Berti, noto imprenditore della ristorazione del folignate, di ritorno dalla Rai per far assaggiare la carbonara di Foligno all’Eurovision. Berti, riferisce la notizia, è stato ospite de “I soliti ignoti” con la professione di “esperto di carbonara”. L’dea, su spinta di Amadeus, era quella di far assaggiare la carbonara più famosa di Foligno (Carbo Nation) agli organizzatori dell’Eurovision. La Carbo Nation di Foligno – annunciano – infatti verrà servita nella cena di gala e di apertura dell’Eurovision il 10 maggio che quest’anno si svolgerà a Torino e che sarà presentato da Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Ovviamente una bufala bella e buona.

A Perugia cartelli sui portoni

A Perugia, invece, il pesce d’aprile è stato affisso sui portoni di molti palazzi: un avviso relativo ad una fantomatica tessera elettorale ecologica con un premio di 69 euro per chi la ritira. Uno scherzo talmente ben riuscito che il Comune è dovuto correre ai ripari pubblicamente spiegando che si trattava di una bufala.

La maxi vincita…

Chiude la raffica di scherzi la maxi vincita annunciata a Campello sul Clitunno, al “Caffè Le Ninfe”, con tanto di foto del fortunato biglietto vincente. Peccato che il fotomontaggio non sia perfetto e in diversi hanno capito che si trattava di un pesce d’aprile. Tutto vero, invece, a San Giustino, dove un Gratta e vinci ha regalato sul serio, ad un fortunato giocatore ancora ignoto, la bellezza di 5 milioni di euro.

…e la pornostar a San Giustino

Sempre da San Giustino arriva però anche l’ironia di Saturnonotizie.it, che ha lanciato uno scoop “giocoso” che parla dell’acquisto di Villa Magherini Graziani da parte della pornostar Valentina Nappi e del marito, il matematico Giovanni Lagnese. “La trattativa è stata gestita dalla nota agenzia immobiliare internazionale “Malena” con sede a Roma – si legge nel pezzo del giornale online – Il prezzo pagato dalla Nappi si aggirerebbe (guarda caso…) sui 5 milioni di euro e da quanto trapela una parte della villa sarebbe destinata ad abitazione personale, mentre l’altra parte sarebbe utilizzata come casa di produzione cinematografica per la loro attività, cioè film di carattere erotico“.