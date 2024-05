Monteleone di Spoleto, l'Usl cerca un medico - Tuttoggi.info

Avviso pubblico dell'Usl Umbria 2 per un medico di medicina generale con sede a Monteleone di Spoleto: incarico temporaneo

L’Usl Umbria 2 cerca un medico di medicina generale per la sede di Monteleone di Spoleto. L’avviso pubblico è stato pubblicato in questi giorni nel sito dell’azienda sanitaria e prevede l’inizio dell’incarico dal primo giugno 2024. Si tratta di un incarico provvisorio, della durata di non oltre 12 mesi.

Possono concorrere, con priorità per i medici residenti nel territorio, secondo il seguente ordine:

a) medici iscritti nella graduatoria regionale;

b) medici iscritti nella graduatoria aziendale;

c) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale;

d) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;

e) medici iscritti all’albo professionale successivamente alla data del 31/12/1994.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito Usl Umbria 2.