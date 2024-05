Giro d’Italia, venerdì non si raccolgono i rifiuti lungo il percorso

Stop alla raccolta itinerante e al ritiro negli esercizi, chiuso il Centro raccolta di Collestrada

Venerdì 10 maggio, giorno della cronometro Foligno/Perugia del Giro D’Italia, ci saranno alcune modifiche anche ai servizi Gesenu per il ritiro dei rifiuti. Il ritiro nel centro storico e lungo gli itinerari preclusi al transito dei mezzi, non verrà effettuato per gli esercizi commerciali. Si invitano pertanto i commercianti a non esporre i propri rifiuti nella giornata di venerdì.

La raccolta riprenderà regolarmente il giorno successivo.

Il servizio di Raccolta itinerante Raccogli in Centro il giorno venerdì 10 maggio non verrà effettuato e riprenderà regolarmente il giorno successivo.

Inoltre, sempre venerdì il Centro di Raccolta di Collestrada rimarrà chiuso e riaprirà regolarmente il giorno successivo. Per necessità il Centro di Raccolta Comunale più vicino è quello di Ponte Felcino, che sarà aperto dalle 15 alle 18.