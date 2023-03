Pesca, torna la Consulta dopo il blackout e le polemiche

Riconvocato l'organismo di confronto tra Regione, Università, ambientalisti e pescatori, che però minacciano di disertare la seduta

Torna a riunirsi, lunedì 20 marzo, la Consulta ittica dell’Umbria, dopo il balckout negli uffici della Regione che ha costretto a riaggiornare la seduta di lunedì scorso. Una seduta che era iniziata all’insegna della concordia, con l’approvazione della proposta Fipsas sul declassamento delle acque per i laghi di Piediluco, Alviano e Corbara ed è terminata con le polemiche dei pescatori, che minacciano ora di disertare la nuova convocazione. E questo a causa delle divergenze sulla pesca alla trota (che in Umbria quest’anno avrà inizio il 26 marzo) e sui mancati ripopolamenti, nell’ambito del progetto di sostituzione della trota atlantica con quella mediterranea. Progetto che vede, di fatto, da una parte Università e associazioni ambientaliste e dall’altra le associazioni di pesca sportiva. Con gli uffici della Regione arbitri. Non imparziali, secondo quanto lamentano i pescatori.

D’altra parte Legambiente ribadisce, citando i risultati dei monitoraggi del progetto Life, che le trote sono presenti in abbondanza in tutto il bacino del Nera. E ricorda che le immissioni pronto pesca sono vietate da norme nazionali ed europee. Tranne deroga concessa da Ispra, che però nel caso dell’Umbria non si è espressa. E l’avvio della stagione di pesca, pur con il ritardo di un mese rispetto a Toscana e Lazio, è ormai alle porte.