Pesca: Umbria al palo, senza immissioni di trote e con l’incubo cormorani

La stagione di pesca si apre l'ultima domenica di marzo con tante incognite e lamentele da parte dei pescatori

Inizia tardi e sotto un cielo pieno di nubi la stagione di pesca in Umbria, il cui avvio per la trota è fissato a domenica 26 marzo. Un mese dopo l’avvio della stagione di pesca in Toscana e nel Lazio, lamentano i pescatori umbri. Che non traggono solo dalla tempistica decisa dalla Regione Umbria i motivi di malumore.

Mancata semina delle trote

Nella Consulta regionale della pesca, a cui hanno partecipato anche le associazioni ambientaliste ed i tecnici dell’università, si attendevano infatti risposte, come indicato nell’ordine del giorno, sulle criticità legate alla semina di trote. Che però di fatto, lamentano le associazioni della pesca sportiva, per il secondo anno consecutivo è saltata. Perché Ispra non ha dato risposte ad una richiesta, quella relativa alla possibilità di immettere trote iridee sterili, per la quale comunque non ci sarebbero stati ormai i tempi tecnici.