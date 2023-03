Rischi immissione trote e novità acque interne, Timia e Corno: si riunisce la Consulta pesca

I tecnici della Regione aggiorneranno quindi le associazioni sullo “Studio di rischio” per l’immissione di trote iridee sterili e di trote fario per la stagione 2023.

Gli altri punti all’ordine del giorno riguardano il progetto per la gestione di un nuovo tratto no-kill sul fiume Timia-Teverone, nel territorio di Bevagna, la proposta di istituzione di una Zona di protezione sul Corno e per la creazione di nuovi campi di gara per la trota.