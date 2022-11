Perugino e Trasimeno, i lavori sulle strade provinciali

Sulla SP 318/4 verranno sistemati i piani viabili al centro abitato di Castel del Piano per quasi 100 mila euro: i lavori sono stati affidati e verranno eseguiti entro questo mese di novembre.

Sempre entro novembre è prevista l’esecuzione di lavori per sistemare il movimento franoso sulla SP 318/1 nel tratto San Martino in Campo – San Martino in Colle, per un importo di 100 mila euro.

Altre tipologie di intervento su queste zone riguardano la sistemazione di tratti stradali interessati dalla presenza di radici, stasamento tombini e potatura di circa 190 alberi nel centro abitato di Tuoro sul Trasimeno.

“Numerosi sono i cantieri aperti e molti da avviare nel 2023 che interesseranno la rete viaria di competenza provinciale – ha spiegato Landrini -. Il tutto per dare risposte ai cittadini e ai territori in tempi rapidi e rispettando un ordine di priorità in base alle esigenze”.