Perugino a Trevi, giornata di studi sull'Adorazione dei Magi - Tuttoggi

Sabato a Trevi alcuni fra i massimi esperti del Perugino a 500 anni dalla realizzazione dell’Adorazione dei Magi nella chiesa delle Lacrime

Mettere insieme, per la prima volta, alcuni fra i massimi esperti del Perugino in occasione dei 500 anni dalla realizzazione dell’Adorazione dei Magi nella chiesa monumentale della Madonna delle Lacrime di Trevi, in un felice connubio fra studi storico-artistici e tecnici che vedono coinvolti storici dell’arte, restauratori e teologi biblisti. È l’obiettivo della giornata di studio promossa e organizzata dal Comune di Trevi, assessorato alla Cultura, che si svolgerà nella Chiesa di San Francesco, sabato 5 novembre alle 16.

L’artista di Città della Pieve realizzò l’affresco tra il settembre del 1521 e i primi mesi del 1522. La giornata di studio è l’occasione per presentare i contributi innovativi e originali scaturiti dalle recenti ricerche storico-artistiche e scientifiche sui colori del dipinto di Trevi.