Perugia1416, premio in denaro per chi realizzerà il Palio

Sarà elaborato ancora una volta tra i banchi dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” il Palio d’artista per l’edizione 2019 di “Perugia 1416”, la rievocazione che si terrà dal 14 al 16 giugno. Saranno infatti gli studenti a realizzare l’immagine del drappo che andrà al Rione vincitore delle tre competizioni sportive, più quella del corteo storico.

Il concorso di idee, al quale potranno partecipare gli iscritti in regola e non ancora diplomati, sarà coordinato anche quest’anno dal professor Stefano Mosena, referente per l’Accademia.“Nella realizzazione degli elaborati – è indicato nel bando – dovrà essere evidenziata la caratteristica principale della manifestazione, ovvero il richiamo al periodo storico e possibilmente anche ai cinque Rioni, quest’ultimo essendo elemento fondante della identità cittadina, nel segno della coesione sociale, ma anche nel valore della sfida, e quindi nel raggiungimento di un obiettivo di sana competizione. Gli studenti dovranno informarsi della storia della città poiché la finalità del progetto è volta proprio alla diffusione della conoscenza, in particolare per i giovani”.

Il vincitore riceverà dall’associazione una somma di 500 euro. La scadenza è fissata per l’11 marzo. A decretare il bozzetto vincitore sarà una giuria, già nominata, di cui faranno parte: Andrea Romizi, sindaco di Perugia (o suo delegato), Teresa Severini, presidente dell’associazione Perugia 1416, Mario Rampini ed Emidio De Albentiis, rispettivamente presidente e direttore dell’Accademia, Stefano Mosena e un membro del consiglio direttivo dell’associazione (di cui fanno parte anche i rappresentanti dei Rioni).

Tutte le info sul bando sono reperibili presso la segreteria dell’Accademia e scaricabili dal sito, sotto il link bandi e concorsi ( http://www.abaperugia.com/ita/bandi-e-concorsi_37/).

