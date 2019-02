Perugia1416, il “Ballo dei Rioni”

Si bala con Perugia1416. Torna a gran richiesta il “Ballo dei Rioni”, che quest’anno si terrà alla Città della domenica, sabato 16 febbraio, a partire dalle 21. La serata, accompagnata dall’intrattenimento musicale di Francesco Conte, è organizzata dall’associazione Perugia 1416 in collaborazione con la Città della domenica.

Per l’occasione niente abiti d’epoca: solo fazzolettone al collo del proprio Rione. L’appuntamento è stato ideato per creare un momento di socializzazione tra i rionali, per riaccendere l’atmosfera in vista del grande evento: la rievocazione storica che si terrà dal 14 al 16 giugno prossimi. L’evento è ad offerta libera. Per info contattare l’associazione Perugia 1416 al numero 3926774439.

