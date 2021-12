Perugia – Vicenza, al Curi Greta Beccaglia

La giornalista di Toscana Tv molestata alla fine di Empoli - Fiorentina riceverà un pallone rosso dal presidente della Lega di B

Venerdì sera al Curi, dove si disputerà la partita di Serie B Perugia – Vicenza, ci sarà anche Greta Beccaglia, la giornalista molestata alla fine di Empoli – Vicenza.

Nell’intervallo della partita le sarà consegnato da Mauro Balata, presidente della Lega di B, un pallone rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

La giornalista di Toscana Tv, al termine del derby tra Empoli e Fiorentina, era fuori dal Castellani per le interviste in diretta ai tifosi. Ad un tratto un uomo – che poi si scoprirà essere un ristoratore di 45 anni marchigiano tifoso della Fiorentina – le si è avvicinato da dietro e le ha dato una pacca sul sedere. Il tutto in diretta tv, con altri tifosi che le si sono avvicinati rivolgendole volgari battute e apprezzamenti.

L’uomo, a seguito della denuncia della giornalista, è stato individuato. E nonostante le scuse, tardive, rischia ora una condanna penale per violenza sessuale. Un caso che è stato molto dibattuto a livello nazionale.