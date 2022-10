Perugia, strage di multe (319) e punti patente decurtati (331) - Tuttoggi

Maxicontrolli a Perugia della Stradale, strage di multe e punti patente. Camionista sorpreso con carta tachigrafa del collega

319 multe e 331 punti patente decurtati

Nel corso dei servizi di vigilanza dell’ultima settimana la Polizia Stradale di Perugia ha controllato 268 veicoli e rispettivi conducenti, contestando 319 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e decurtando 331 punti patente. Importante anche l’attività di soccorso pubblico. Gli operatori, infatti, sono intervenuti per il rilevamento di 19 incidenti stradali prestando aiuto a 40 utenti della strada in difficoltà.

Controlli senza sosta

Proseguono senza sosta i controlli della Sezione della Polizia Stradale di Perugia, lungo le principali arterie stradali della provincia, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di trasporto merci.