“Perugia Storica” al via da Porta Sant’Angelo

Domenica il tradizionale tour con moto e auto d'epoca: il programma

Sarà il Rione di Porta Sant’Angelo e contado, domenica, a ospitare l’edizione 2022 della “Perugia Storica”, con almeno una cinquantina di auto e moto d’epoca. Il tour, organizzato da Camep Perugia e Associazione Perugia 1416 APS, insieme con i rioni perugini, inizierà alle 9.30, al Quasar, e terminerà alle 17.30 in piazza IV Novembre, con lo schieramento degli equipaggi distinti per Rione dietro i rispettivi gonfaloni. Seguirà, alle 18.30, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, la cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità cittadine. Alle 19.30, ripartenza delle auto lungo Corso Vannucci per il ritorno alle proprie sedi.

Il programma

Questo il programma da roadbook:

ore 9,30 – Raduno e verifiche tecniche nel Piazzale del “Quasar Village” di Corciano.

ore 10,30 Prima prova cronometrata nel piazzale del “Quasar Village”. A seguire, effettuata la prova, partenza in direzione di Corciano, attraversamento centro storico – Senza sostare, prosecuzione verso Pieve del Vescovo – Capocavallo – Cenerente – Bivio Forcella Monte Tezio (road-book del contado).

ore 11,30 – Arrivo in località San Lorenzo di Montenero – Sosta

ore 12,00 – In ripartenza, seconda prova cronometrata all’interno del parco della Villa di San Lorenzo di Montenero. A seguire, effettuata la prova, senza ulteriore sosta, avvio in direzione Ponte Pattoli – La Bruna (road-book del contado).

ore 13,00 – Arrivo al Ristorante «Il Caldaro» – Strada della Bruna, 32 / ore 13,30 – Sosta per il pranzo

ore 15,30 – Partenza in direzione Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Perugia. (Road-book del contado)

ore 16,30 – Arrivo a Monteluce. Percorso cittadino nei Rioni, ( road-book cittadino).

Controlli e Timbro del Rione

Porta Eburnea > Arco della Mandorla

Porta Santa Susanna > Piazza San Francesco al prato

Porta Sant’Angelo > Cassero di Porta Sant’Angelo

Porta Sole > Porta Sant’Antonio

Porta San Pietro > Porta San Costanzo

ore 17,30 – Sosta in piazza IV Novembre, con schieramento equipaggi distinti per Rione dietro i rispettivi gonfaloni, per accedere alla Sala dei Notari.

ore 18,30 – Sala dei Notari, Piazza IV Novembre – Saluto delle Autorità cittadine – Premiazioni e congedo

ore 19,30 – Ripartenza delle auto lungo Corso Vannucci – Ritorno alle proprie sedi.