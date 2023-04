Perugia sfortunato e sprecone, la Spal si salva 1-1 | Pagelle

Grifoni avanti con Casasola, che poi regala il rigore del pari siglato da Moncini | Due traverse (Kouan e Luperini), poi nel finale il Var evita la beffa

Il Perugia manca il colpo salvezza al Mazza di Ferrara, con la Spal che rimonta, col rigore calciato da Moncini, il vantaggio degli umbri con Casasola. Grifoni che colpiscono due volte la traversa con Kouan nel primo tempo e Luperini nel secondo. Ma nel finale vedono l’inferno, quando l’arbitro inizialmente convalida il gol di Maistro, richiamato poi dal Var per un evidente fallo di mano di Moncini.

Un pari che consente al Perugia di tenere sotto la Spal, in attesa e di restare in zona playout in attesa di Brescia – Cosenza che si giocherà lunedì.

La partita

3′ pt La prima conclusione è di Maistro, che prova a sorprendere Furlan con la punizione calciata sopra la barriera, ma il portiere del Perugia sventa.

10′ pt Nainggolan accusa un fastidio muscolare ed è costretto a uscire. Al suo posto, un minuto dopo, entra Zanellato.

11′ pt Ci prova Luperini dal limite, ma il suo tiro viene deviato in corner da un difensore avversario.

12′ pt GOL PERUGIA, CASASOLA Sul corner calciato da Lisi, Casasola sul secondo palo stacca sopra due avversari e batte Alfonso.

13′ pt Moncini prova a incrociare portato all’esterno da Curado, l’attaccante non inquadra la porta.

27′ pt Lisi si accentra e calcia, Alfonso si distende e devia in corner.

40′ pt TRAVERSA DEL PERUGIA Contropiede dei Grifoni, sul pallone lavorato da Di Serio velo di Santoro che favorisce Kouan, il suo tiro si stampa sulla traversa con Alfonso ormai battuto.

48′ pt Curado stoppa Moncini che prova a calciare a centro area.

50′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO SPAL – PERUGIA 0-1 Perugia in vantaggio al riposo grazie all’ennesima rete di Casasola, abile a liberarsi e a colpire di testa sul corner di Lisi. La Spal prova a reagire con i suoi attaccanti, ma è il Perugia a sfiorare il raddoppio con una fulminea azione in contropiede, conclusa da Kouan che dal limite colpisce la traversa.

1′ st Si riprende con una solo cambio, nella Spal: Oddo toglie Zanellato, entrato per l’infortunio di Nainggolan, e manda in campo Fetfatzidis.

15′ st Lisi si prende il cartellino giallo e Castori lo sostituisce con Paz.

16′ st RIGORE PER LA SPAL Maistro crossa in area dalla sinistra, Casasola gli si oppone con le braccia larghe e il pallone gli finisce sul gomito.

16′ st GOL SPAL, MONCINI Dal dischetto va Moncini, che calcia centrale potente e batte Furlan.

20′ st Castori ridisegna il Perugia: due punte con l’ingresso di Olivieri, dietro Sgarbi sostituisce Rosi.

22′ st Infortunio anche per Dickmann.

24′ st Oddo completa i cambi con gli ingressi in difesa di Fiordaliso e Varnier.

26′ st TRAVERSA DEL PERUGIA Sulla percussione di Iannoni, Luperini si gira in area e colpisce la traversa.

27′ st OCCASIONE PERUGIA Alfonso perde il pallone in area, si oppone a Paz, poi Di Serio può colpire a porta vuota ma spedisce incredibilmente a lato.

28′ st Sgarbi recupera Moncini in area.

30′ st Castori si affida all’esperienza di Di Carmine in attacco e di Bartolomei a centrocampo.

36′ st Olivieri prova a calciare, Alfonso blocca senza problemi.

38′ st OCCASIONE PERUGIA Contropiede dei Grifoni concluso da Di Carmine centralmente, Alfonso respinge con i piedi e salva la Spal.

42′ st GOL ANNULLATO ALLA SPA Maistro colpisce dal limite dell’area e insacca nell’angolo opposto dove Furlan non può arrivare. Protestano i giocatori del Perugia per un tocco di mano di Moncini sul tentativo di rinvio di Struna. L’arbitro Manganiello viene richiamato al Var e annullala rete.

45′ st SARANNO 6 I MINUTI DI RECUPERO

49′ st Sul contropiede del Perugia Di Carmine viene murato da Varnier.

51′ st FINISCE 1-1 LA SFIDA SALVEZZA TRA SPAL E PERUGIA

Tabellino e pagelle

Spal – Perugia 1-112’pt Casasola (P), 16′ st Moncini rig. (S),

Spal: Alfonso 5.5, Dickmann 5.5 (24′ st Fiordaliso 6.5), Arena 5 (24′ st Varnier 6.5), Dalle Mura 5.5, Tripaldelli 6, Contiliano 6, Prati 6, Maistro 6.5, Nainggolan sv (12′ pt Zanellato 5,1′ st Fetfatzidis 6.5), Moncini 6.5, La Mantia 5 (13′ st Rossi 6.5). All. Oddo 6.

Perugia: Furlan 6, Rosi 6 (20′ st Olivieri 6.5), Curado 6.5, Struna 5.5, Casasola 6, Santoro 6.5, Iannoni 6.5 (30′ st Bartolomei 6), Kouan 6 (20′ st Sgarbi6), Lisi 6.5 (15′ st Paz 6), Luperini 6, Di Serio 6 (30′ st Di Carmine 6). All. Castori 6.5.

Arbitro Manganiello di Pinerolo, Var Aureliano di Bologna.

La partita dei Grifoni

Furlan 6: poco impegnato, si arrende sul rigore di Moncini. E sul colpo da biliardo di Maistro, giustamente annullato su richiamo del Var.

Rosi 6: non al meglio fisicamente, fa la sua gara, più in fase di copertura (20′ st Olivieri 6.5: rivede il campo dopo il lungo infortunio e sembra dare la scossa all’attacco del Grifo, in un momento in cui le due squadre si sono allungate, lasciando molti spazi da una parte e dall’altra).

Curado 6.5: chiude bene sui temibili attaccanti della Spal. Soffre nel finale le imbucate del mobile Pepito Rossi.

Struna 5.5: dopo essere stato a lungo il migliore del reparto arretrato biancorosso, stavolta compie alcuni errori che potevano costare cari.

Casasola 6: croce e delizia del Perugia in questa gara. Prima porta in vantaggio i suoi con un movimento da attaccante in area sul corner di Lisi. Poi affronta con le braccia larghe Maistro, provocando il rigore.

Santoro 6.5: copre quando c’è da coprire, suggerisce per i compagni in avanti, con la finta che spalanca la porta a Kouan, nell’occasione della prima traversa.

Iannoni 6.5: partita di sostanza, il cui emblema è l’azione caparbia con cui serve in area il pallone che Luperini gira sulla traversa (30′ st Bartolomei 6: entra in un finale caldo e prova a servire le due punte con i suoi lanci, con risultati altalenanti).

Kouan 6: un risultato che poteva essere ben più alto se avesse concluso meglio il contropiede che poteva indirizzare in altro modo la gara (20′ st Sgarbi 6: nel finale lascia calciare Maistro, ma in precedenza chiude bene sugli avversari che hanno maggiore spazio per affondare).

Lisi 6.5: sfiora il vantaggio, poi dal corner manda in rete Casasola. Deve uscire per stanchezza e per il cartellino appena rimediato (15′ st Paz 6: entra in una gara tosta e questa volta resta concentrato fino alla fine).

Luperini 6: prestazione positiva, abile e sfortunato nella girata che si stampa sulla traversa.

Di Serio 6: partita di grande sacrificio, con il possibile assist per Kouan. Non inquadra però la porta con Alfonso fuori dai pali (30′ st Di Carmine 6: Castori prova anche la sua esperienza in un finale in cui il Perugia tenta più volte, invano, di prendersi i 3 punti).

All. Castori 6.5: il mister si arrabbia (giustamente) quando si valuta il suo assetto prudente per la scelta di una sola punta. Voleva vincere questa gara e lo si è visto con gli innesti fatti. Il pari gli va stretto, giustamente, e si vede anche con il nervosismo nel post partita, quando lascia polemicamente la sala stampa.