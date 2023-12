Perugia Primavera, contro lo Spezia solo un pari | Gli altri Grifoncelli

Primo pareggio stagione per i ragazzi di Formisano. Vittorie di misura per Under 15 e Under 16, quinto successo di fila per l'Under 17

Dopo la bruciante sconfitta nel derby con la Ternana il Perugia Primavera trova il primo, deludente, pareggio della stagione contro lo Spezia. Viti risponde a Lari. Un pari che non serve a nessuno, i ragazzi allenati da Formisano rimangono terzi a -4 dalla prima, Spezia ottavo a 14 punti.

Il 9 dicembre, il Perugia verrà ospitato dalla capolista Cesena in uno scontro al vertice destinato a regalare tante emozioni.

Vittorie per tutte le altre formazioni giovanili del Perugia.

Under 15: vittoria di misura (1-0)

Il bomber Meyou continua a trascinare il Perugia under 15, il settimo centro stagionale dell’attaccante regala i tre punti ai ragazzi allenati da Raschi. Grazie a questa vittoria, i grifoncelli consolidano il primato in classifica, rimanendo a +1 sull’Arezzo. Biancorossi che nel prossimo impegno andranno in trasferta a Foggia alla ricerca del nono successo stagionale.

Under 16: successo di corto muso (1-0)

Dopo la brutta sconfitta esterna con la Juve Stabia, l’under 16 ritrova la vittoria battendo 1-0 il Taranto grazie al gol di Capitan Dottori. Vittoria che lascia la classifica invariata: Perugia ed Ancona primi a 22 punti, a +2 sull’Avellino. Nel prossimo impegno, i ragazzi allenati da Anelli, ospiteranno la Turris, quinta a 16 punti.

Under 17: quinta vittoria consecutiva (3-0)

Dopo un avvio di stagione difficile, l’under 17 allenata da Nasini continua a macinare vittorie: pratica Pescara archiviata 3-0 e quinta vittoria consecutiva. Vittoria che non cambia la posizione in classifica dei biancorossi che rimangono terzi dietro ad Ancona e Benevento. Nel prossimo impegno, fissato per il 10 dicembre, i grifoncelli saranno ospiti del Foggia, nono in classifica.

Riccardo Mancini