Perugia, la notte più buia: il Cagliari passeggia 5-0 | Pagelle

Furlan liscia due volte, poi lascia il posto a Gori che si fa infilare dalla metà campo avversaria. Nella ripresa c'è gloria anche per Kourfalidis e ancora Lapadula | Esplode la contestazione della Nord

Al Curi la notte più buia per un Perugia inguardabile, che si suicida di fronte al Cagliari, che ne fa “solo” 4. Nel primo tempo due regali di Furlan (con la complicità di Rosi e degli altri difensori) a Lapadula e Azzi, sostituito da Gori, che si fa infilare da Mancosu addirittura da oltre la linea di centrocampo.

Davanti all’inevitabile contestazione della Curva Nord, il Perugia comincia la seconda frazione sui livelli horror del primo tempo. E sulla palla persa dal neo entrato Sgarbi, consente a Kourfalidis di segnare la sua prima rete in Serie B. Il resto è solo un’agonia, giocata in un clima surreale.

Il Cagliari aggancia momentaneamente il Suditirol al quarto posto. Il Perugia perde la sua 18esima partita in questa maledetta stagione. Con quella che lo scorso anno era stata una delle migliori difese che ha incassato 46 reti.

Solo la matematica non condanna ancora alla retrocessione diretta il Grifo, che ora deve sperare nei passi falsi delle tre squadre che sono davanti a 2 punti.

La partita

1′ pt Ci prova il Perugia, ma il colpo di testa di Luperini non impensierisce Radunovic.

2′ pt Risponde il Cagliari con Mancosu che, contenuto da Santoro, non trova la porta.

5′ pt GOL CAGLIARI, LAPADULA Sul corner, Furlan e Rosi ciccano la palla, che arriva a Lapadula appostato sul secondo palo. Svarione difensivo del Perugia, ospiti in vantaggio.

14′ pt OCCASIONE PERUGIA Sulla punizione calciata da Lisi dal fondo, una sorta di corner ravvicinato, Rosi stacca di testa e nessuna maglia rossa riesce a spingere in rete il pallone che balla nell’area piccola, prima dell’intervento di Azzi a liberare.

19′ pt Nandez non ce la fa, Ranieri lo sostituisce con Kourfalidis.

21′ pt PALO DEL CAGLIARI Prelec entra di forza in area sulla sinistra e calcia, Furlan può solo guardare il pallone stamparsi alla base del paloalla sua destra. Cagliari vicino al raddoppio.

30′ pt GOL CAGLIARI, AZZI Il cross del giocatore del Cagliari non viene deviato da Zappa, ma inganna Furlan e i difensori del Perugia. E’ notte buia per i biancorossi al Curi.

36′ pt Kouan colpisce al volo in area, il suo tiro viene murato.

37′ pt Furlan si accascia a terra e abbandona il terreno di gioco. Al suo posto entra Gori. Esplode la protesta della Curva Nord, piovono fumogeni in campo.

45′ pt GOL CAGLIARI, MANCOSU L’attaccante del Cagliari vede Gori fuori posizione e calcia dalla sua metà campo, infilando il portiere del Perugia.

49′ pt PERUGIA – CAGLIARI 0-3 Perugia inguardabile, contro una squadra più forte nell’organizzazione e nelle individualità. I padroni di casa regalano tre gol agli ospiti, che colpiscono anche un palo.

1′ st La partita è ripresa in un clima surreale, con i tifosi del Perugia che invitano giocatori e presidente ad andarsene.

3′ st GOL CAGLIARI, KOURFALIDIS Lapadula ruba palla a Sgarbi, appena entrato al posto di Rosi, lo stesso attaccante serve in area Kourfalidis che segna il suo primo gol in Serie B. Il Perugia non c’è più.

6′ st OCCASIONE CAGLIARI Mancosu non inquadra la porta da posizione favorevole.

23′ st Ancora un fumogeno dalla Curva Nord, stavolta davanti alla porta di Gori. “Chi non salta è Santopadre” cantano i tifosi, imbestialiti da quanto sta avvenendo in campo. Cori solo di orgoglio per la città e la maglia.

25′ st Olivieri calcia potente di destro, Radunovic devia in angolo sul primo palo. E’ l’unico intervento a cui è stato chiamato il portiere ospite, dopo 70 minuti di gioco.

38′ st OCCASIONE PERUGIA, EKONG Il giovane attaccante entra in area e calcia di potenza, ma trova la risposta del portiere del Cagliari.

39′ st OCCASIONE CAGLIARI In contropiede Luvumbo calcia un rigore in movimento, centralmente, graziando Gori che riesce a respingere.

42′ st GOL CAGLIARI Ma su un nuovo contropiede Gori la lascia lì e consente a Lapadula di appoggiare a rete per la doppietta. Il check conferma che l’attaccante era tenuto in gioco da Sgarbi.

45′ se AYROLDI HA PIETA’ DEL PERUGIA E FISCHIA LA FINE SENZA RECUPERO. Contestato Santopadre mentre raggiunge il tunnel degli spogliatoi. Fischi anche per i giocatori per la prestazione indecente.

Tabellino e pagelle

Perugia – Cagliari 0-55′ pt e 42′ st Lapadula (C), 30′ pt Azzi (C), 45′ pt Mancosu (C), Kourfalidis (C)

Perugia: Furlan 4 (38′ pt Gori 4), Rosi 4 (1′ st Sgarbi 4), Curado 4.5, Struna 4, Casasola 4, Santoro 5, Iannoni 4, Kouan 5, Lisi 4.5 (21′ st Cancellieri 5), Luperini 4 (1′ st Di Carmine 4), Olivieri 4.5 (21′ st Ekong 5.5). All. Castori 4.

Cagliari: Radunovic 6.5, Zappa 7, Altare 7, Goldaniga 7, Deiola 7.5, Nandez sv (19′ pt Kourfalidis 7), Makombou 6.5, Mancosu 8 (20′ st Viola 6.5), Azzi 7 (29′ st Barreca 6.5), Prelec 6.5 (29′ st Luvumbo 6.5), Lapadula 8. All. Ranieri 7.

La partita dei grifoni (con la “g” minuscola)

Furlan 4: come Gori nella tragica notte della partita con la Reggina, sembra non vedere il pallone quando passa in area. E così, con la complicità dei compagni di reparto, regala due gol agli ospiti. Nel mancare il secondo pallone si fa anche male ed esce (38′ pt Gori 4: appena entrato dopo le papere contro la Reggina, si fa infilare da Mancosu oltre la linea di centrocampo. Nella ripresa, con le maglie gialle che arrivano da tutte le parti, prima è graziato da Luvumbo, poi “serve” a Lapadula il pallone della doppietta.

Rosi 4: il mancato intervento di Furlan lo inganna, ma lui cicca clamorosamente il pallone. E non fa nulla sul nuovo svarione dell’estremo difensore. Così male che Castori nell’intervallo non lo fa rientrare (1′ st Sgarbi 4: appena entrato prova una giocata su Lapadula, che lo uccella e poi va a servire al giovane Kourfalidis il pallone per la sua prima rete in B. Lascia praterie agli avversari, che alla fine trovano il pokerissimo.

Curado 4.5: anche lui vaga senza meta per il campo, lasciando sfilare le maglie gialle.

Struna 4: irriconoscibile. O forse, ci aveva illuso nelle gare in cui aveva puntellato la difesa. Sempre, comunque, lontano anni luce da Dell’Orco.

Casasola 4: chi l’ha visto?

Santoro 5: si fa apprezzare, si fa per dire, per qualche intervento… difensivo.

Iannoni 4: era sembrato in crescita, ripiomba ancora più indietro di dov’era lo scorso inverno.

Kouan 5: è l’unico degli 11 iniziali che prova a tirare in porta, abbassando la testa e centrando sempre una maglia gialla.

Lisi 4.5: unica conclusione, alta. Di palloni al centro non se ne parla, ma del resto non ci sarebbero state le punte… (21′ st Cancellieri 5: entra in una partita surreale).

Luperini 4: un suo colpo di testa, comunque non pericoloso, aveva illuso i tifosi biancorossi sull’atteggiamento della squadra (1′ st Di Carmine 4: nulla).

Olivieri 4.5: mezzo voto in più per il suo tiro, il primo del Perugia (e il secondo di tutta la gara) dopo 70 minuti di gioco (21′ st Ekong 5.5: con una bella giocata cerca la gioia personale, ma Radunovic gli nega anche quella.

All. Castori 4: per fortuna che contava solo la vittoria e che i ragazzi stavano bene di testa e di gamba… Squadra senza spina dorsale, gioco, orgoglio. Che si consegna agli avversari.