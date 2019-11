Perugia, giornata delle Forze armate e festa dell’Unità nazionale

Come da consuetudine, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, il 4 novembre celebra la Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale, in occasione della quale, quest’anno, ricorre anche il Premio Città di Perugia, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale nel 1991 ed assegnato, con cadenza biennale, ad uffici e/o persone appartenenti ad Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato che si siano particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio, altruismo, organizzazione nell’espletamento della loro opera a favore della popolazione perugina.

Il programma dettagliato delle celebrazioni prevede, dunque:

luned ì 4 novembre

ore 11:00 – deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti presso l’Ara Pacis di Via Masi (giardini di Via Masi), da parte del Prefetto, del Sindaco, del Comandante del Comando Militare Esercito “Umbria” e del Comandante del Comando Legione Carabinieri Umbria.

ore 15:00 Sala dei Notari – Consegna del Premio Città di Perugia

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, infine, la sala dei Notari di palazzo dei priori ospiterà, luedì 4 novembre alle 18,30, il concerto spettacolo “Dietro l’uniforme” con testimonianze, canti popolari e della tradizione alpina. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio dl Mibact, del Comune di Perugia, dell’università per Stranieri di Perugia, il Comando Militare Esercito “Umbria”, Agimus e Coralità, vedrà protagonisti il Coro CAI di Cesena, diretto da Gianni Della Vittoria, il Coro CAI di Gualdo Tadino, diretto da Felice Pericoli e il Coro CAI d Perugia, diretto da Andrea Coli. Letture a cura dell’attore Luca Corbucci e immagini video Leandro Battistoni. Ingresso libero.

